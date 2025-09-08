धानिवरी पुलावर लोखंडी सळ्या बाहेर
कासा, ता. ८ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील धानिवरी गावाजवळील सुसरी नदीवरील पूल धोकादायक स्थितीत आला आहे. पुलावरील मोठ्या खड्ड्यांमधून लोखंडी सळ्या बाहेर येत असल्याने दररोज अपघात घडत आहेत. अनेक वाहनांचे टायर फुटून आर्थिक तोटा होत असून, कधीही गंभीर अपघात होऊन मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून या पुलाची दोन्ही वाहिन्यांवर दुरुस्ती करण्यात आली होती, परंतु काम नियोजनबद्ध न करता संथ गतीने केल्यामुळे महिनोनमहिने एकेरी वाहतूक सुरू होती. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागला. काही महिन्यांपूर्वी कंत्राटदाराकडून वेल्डिंग करून पूल दुरुस्त करण्यात आला होता, पण पुन्हा मुसळधार पावसामुळे खड्डे पडून लोखंडी सळ्या बाहेर आल्या असून, पूल पुन्हा धोकादायक स्थितीत गेला आहे. हा पूल आता नव्याने उभारला पाहिजे, असा वाहनचालकांचा ठाम पवित्रा घेतला आहे.
धानिवरीसह महालक्ष्मी उड्डाणपुलाचीही अशीच अवस्था झाली आहे. तेथेही मोठमोठे खड्डे पडले असून, लोखंडी सळ्या बाहेर आल्याने दररोज अपघात घडत आहेत. महामार्गावरील प्रवास म्हणजे धोक्याचा खेळ ठरत आहे, अशी नागरिकांची व्यथा आहे. यासंदर्भात महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रबंधक सुहास चिटणीस यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.
तात्पुरत्या दुरुस्तीवर भर
गेल्या अनेक वर्षांपासून या पुलाची कायमस्वरूपी दुरुस्ती होत नाही. फक्त तात्पुरत्या दुरुस्त्यांवर भर दिला जातो. त्यामुळे दररोज वाहनचालकांना अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे. आता तातडीने हा पूल नव्याने बांधण्यात आला नाही, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असे धानिवरीचे सरपंच शैलेश कोरडा यांनी सांगितले.
आंदोलनाचा इशारा
गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून हा पूल खड्डेमय अवस्थेत आहे. सध्या लोखंडी सळ्याही बाहेर आल्या आहेत. महामार्ग प्राधिकरणाने ठेकेदाराकडून कायमस्वरूपी दुरुस्ती करून घ्यावी अन्यथा झालेल्या अपघातांना कंत्राटदाराला जबाबदार धरून त्याच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. आम्ही लवकरच या प्रश्नावर आंदोलन करू, असे डहाणू तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष विपुल राऊत म्हणाले.
