नवी मुंबई मेट्रो स्थानकाला गळती ,प्रवासी वर्गात नाराजी.
नवी मुंबई मेट्रो स्थानकाला गळती
प्रवासी वर्गात नाराजी
खारघर, ता. ८ (बातमीदार) : बेलापूर-पेंधर मार्गावरील काही मेट्रो स्थानकाला गळती लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे प्रवासी वर्गात नाराजी असून, सिडकोकडून निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
बेलापूर-पेंधर मार्गावरील अकरा किलोमीटर अंतरावर जवळपास ११ स्थानके उभारली आहेत. पहिल्या मजल्यावर तिकीट खिडकीसह नियंत्रण कक्ष आहेत, तर दुसऱ्या मजल्यावर रेल्वे ट्रॅक असून छतावर प्लॅस्टिकच्या पत्राचा समावेश आहे, परंतु बेलापूर ते पेंधरदरम्यान असलेल्या अनेक मेट्रो स्थानकाला गळती लागल्याचे दिसून येते. दुसऱ्या मजल्यावर प्लॅस्टिक छत असूनही पहिल्या मजल्यावर गळती लागली आहे. सिडकोच्या तळोजा आणि खारघर येथील गृहप्रकल्पाप्रमाणे मेट्रो स्थानकाला गळती लागल्याचे अनेक प्रवाशांनी सांगितले. जनतेच्या पैशांचा डोळ्यासमोर चुराडा होत असल्याचे सांगून नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात सिडको जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रतांबे यांच्याशी संपर्क केला असता, होऊ शकला नाही.
मेट्रो स्थानकाच्या पायऱ्यांवर कुत्र्यांचा ताबा
खारघर तळोजा वसाहतीत मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला असून, कुत्र्यांनी अनेकांना चावा घेतल्याचा प्रकार घडला आहे. विशेष म्हणजे मोकाट कुत्र्यांनी आता थेट मेट्रो स्थानकांच्या पायऱ्यांवर कब्जा केल्यामुळे मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पायरी चढ उतार करताना मोठी काळजी घ्यावी लागत आहे. पेठाली मेट्रो स्थानकाच्या वाहनतळ आणि पायऱ्यावर बसून अमली पदार्थाचे सेवन करताना दिसून येत असून, सिडकोने मेट्रो स्थानकाची योग्य ती उपाययोजना करावी, अशी मागणी प्रवासी वर्गाकडून केली जात आहे.
