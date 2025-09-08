बाजारात मोकळे असलेले गाळे बिगर गाळे धारकांना वाटप करा.
बाजारात मोकळे गाळे वाटप करा
बाजारातील बिगर गाळाधारक व्यापाऱ्यांची बाजार समितीकडे मागणी
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : वाशीतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील अनेक व्यापारी आजही आपल्या स्वतःच्या गाळ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर बाजारात काही गाळे आजही रिकामे पडले आहेत. त्यामुळे शिल्लक राहिलेले हे रिकामे गाळे आणि नव्याने उभारलेल्या बहुउद्देशीय इमारतीमधील गाळ्यांचे बिगर गाळा धारक व्यापाऱ्यांना वाटप करा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने केली आहे.
१९८० च्या सुमारास मुंबईमधून नवी मुंबईमध्ये बाजार समिती स्थलांतरित करण्यात आली. या वेळी अनेक व्यापाऱ्यांना गाळे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर काही व्यापाऱ्यांना गाळे वाटप करणे शक्य झाले नाही त्यांना ओपनशेड उभारून व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात आली. भविष्यात अशा व्यापाऱ्यांना गाळे वाटप केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर फळ बाजारातील ओपन शेडच्या जागेवर आत्ता बहुउद्देशीय इमारत उभारली आहे, मात्र तिथल्या गाळ्यांचे अद्याप वाटप झालेले नाही, तर फळ बाजारात बाजार समितीचे १९ गाळे रिकामे पडले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीने हे रिकामे गाळे बिगरधारक व्यापाऱ्यांना वाटप करावे, शिवाय बहुउद्देशीय इमारतीमधील ३३ गाळ्यांचे ही व्यापाऱ्यांना वाटप करावे, अशी मागणी बोरिवली फळ आणि भाजीविक्रेता मंडळाने बाजार समिती प्रशासनाकडे केली आहे.
गेली अनेक वर्षे हे व्यापारी बिगरगाळा व्यापार करत आहेत. गाळा नसल्याने ऊन-पावसात सर्व त्रास सहन करत हे व्यापारी आपला व्यवसाय करत आहेत. कधी तरी आपल्याला गाळे मिळतील या आशेवर ते व्यवसाय करत आहेत, मात्र गाळे रिकामे असूनही त्यांना त्याचे वाटप केले जात नसल्याने व्यापाऱ्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
बाजार समितीचे स्थलांतर झाल्यापासून आम्ही या ठिकाणी बिगरगाळा व्यापार करत आहोत. आत्ता गाळे रिकामे असताना त्यांचे व्यापाऱ्यांना वाटप होणे गरजेचे आहे, मात्र बाजार समितीकडून असे काही होत नाही. यासाठी आम्ही वारंवार बाजार समितीकडे मागणी करत आहोत.
- रामबशिष्ठ जयस्वाल, व्यापारी
