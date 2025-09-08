मीनाताई ठाकरे रुग्णालयात फळ वाटपाचा उपक्रम
ईदनिमित्त नेरूळ येथील मीनाताई ठाकरे रुग्णालयात फळवाटपाचा उपक्रम
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : ईद-ए-मिलाद सणानिमित्त नेरूळ येथील मातोश्री मीनाताई ठाकरे माता-बाल रुग्णालयात सोमवारी (ता. ८) समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्यात आला. याअंतर्गत रुग्णांना फळवाटप करण्यात आले. हा उपक्रम ठाकरे गट (सीवूड्स) व संस्कार फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला होता.
याप्रसंगी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख सुमित्र कडू, उपशहरप्रमुख समीर अमीन बागवान, विभागप्रमुख मिलिंद भोईर, ज्येष्ठ शिवसैनिक सुरेश माळवे, उपविभाग संघटक सीमा संकपाळ, युवासेना विभाग अधिकारी केदार बनसोडे, शिवम ठाकूर आणि मौलाना साकिब, आदी मान्यवर उपस्थित होते. रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. उद्धव खिल्लारी आणि वैद्यकीय सेवेत कार्यरत कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. या उपक्रमातून ईद-ए-मिलाद सण प्रेम, बंधुत्व व सेवा भावनेचा संदेश देणारा ठरला, असे मत आयोजकांकडून व्यक्त करण्यात आले.
