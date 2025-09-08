तुर्भेतील घड्याळ टॉवर बंद
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : दीर्घ प्रतीक्षेनंतर तुर्भेतील रामदास पाटील चौकातील पहिले घड्याळ टॉवर उभारले. मात्र आता ते दुरुस्तीअभावी मागील महिनाभरापासून बंद आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. बंद घड्याळाची टिकटिक लवकर सुरू करावी, अशी मागणी नवी मुंबईतील नागरिक करीत आहेत.
नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने शहरातील प्रमुख जागा व चौकांत आकर्षक अशी शिल्पे व प्रकल्प उभारले आहेत. त्यामुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडली आहे. असाच एक महत्त्वाकांक्षी घड्याळ टॉवरचा प्रकल्प तुर्भे, एपीएमसीतील रामदास पाटील चौकात उभारण्यात आला आहे. १४ मीटर उंच असे हे घड्याळ टॉवर असून, चारही दिशांना हे घड्याळ वेळ दर्शविते. याकरिता पालिकेने २० लाख रुपये खर्च केले आहेत; मात्र हे घड्याळ सध्या बंद अवस्थेत आहे.
हा चौक शीव-पनवेल महामार्ग, पामबीच रोड, वाशी, अरेंजा कॉर्नर या रस्त्यांना जोडले गेले असल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणात वाहने तसेच नागरिकांची वर्दळ असते. मुंबईसह इतर शहरांत मोठ्या उंचीचे घड्याळ टॉवर पाहावयास मिळतात. त्याच धर्तीवर मे २०१९मध्ये या घड्याळ टॉवरची उभारणी करण्यात आली आहे. हे घड्याळ बंद अवस्थेत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मागील महिन्यापासून हे घड्याळ बंद अवस्थेत आहे. चारही बाजूंनी येणाऱ्या वाहचालकांसह प्रवाशांच्या नजरा ह्या घड्याळाकडे वळतात; मात्र घड्याळाची टिकटिक बंद असल्याने नागरिकांचा गोंधळ उडतो. त्यामुळे प्रशासनाकडून घड्याळाची लवकरात लवकर दुरुस्ती करावी.
- गोविंद साळुंखे, सामाजिक कार्यकर्ता
