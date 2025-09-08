नवी मुंबईत गणेशोत्सवात १६ जणांनी ध्वनिवर्धकाच्या आवाजाची मर्यादा ओलांडली
गणेशोत्सवात १६ जणांनी ध्वनिवर्धकाची मर्यादा ओलांडली
नवी मुंबई पोलीसांकडून कारवाई
वाशी, ता. ८ (बातमीदार) ः गणेशोत्सवात १० दिवस आपल्या गणरायाची सेवा करून अनंत चतुर्दशीला भावपूर्ण निरोप दिला. या काळात ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पालिका क्षेत्रातील १६ जणांवर नवी मुंबई पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. नवी मुंबई परिमंडळ एकचे उपायुक्त पंकज डाहणे यांच्याकडून कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले.
नवी मुंबई शहरातील विविध प्रभागांमध्ये गणेशोत्सवांच्या कालावधीत विसर्जन मिरवणुकीत ध्वनिवर्धकांचा आवाज मर्यादेपेक्षा अधिक आढळून आल्याने एकूण १६ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दिघा ते बेलापूर या भागामध्ये ही कारवाई करण्यात आली आहे. गस्तीदरम्यान पोलिसांनी आवाज मोजणी यंत्राचा वापर करून तपासणी केली असता नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांकडून केलेल्या कारवाईचा अहवाल हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करण्यात येणार आहे. यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे संबंधित पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हे दाखल करणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई
यासंदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचे आधिकारी सतीश पडवळ यांच्याशी संपर्क साधला असता पोलिसांकडून ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यांची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. गुन्हे दाखल करून यांचा अहवाल न्यायालयात देणार असून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयातील परिमंडळ एक परिसरांमध्ये एकूण १६ जणांनी ध्वनिवर्धकांच्या आवाजाची मर्यादा ओलांडली असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला यांचा अहवालदेखील सादर करण्यात येणार असून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधितांवर कारवाई होणार आहे.
- पंकज डाहणे, पोलिस उपायुक्त