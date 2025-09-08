प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकेत अंबरनाथला हवी दोन स्थानके
अंबरनाथ, ता. ८ (बातमीदार) : अंबरनाथमधील प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकेत कानसई आणि महात्मा गांधी विद्यालयासमोर मेट्रो स्थानकाची उभारणी करावी, तसेच महात्मा शाळेजवळील स्थानकाला श्री क्षेत्र प्राचीन शिवमंदिर मेट्रो स्टेशन असे नाव द्यावे, अशी मागणी माजी नियोजन समिती सभापती कुणाल भोईर यांनी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत एमएमआरडीए आयुक्त संजय मुखर्जी आणि अधिकाऱ्यांसमवेत प्रस्तावित मेट्रो प्रकल्पासंदर्भात झालेल्या बैठकीत अंबरनाथच्या स्थानकांबाबत चर्चा झाली. यावेळी दोन्ही स्थानकांबाबतचे निवेदन खासदार शिंदे यांना देण्यात आले. या वेळी वडोळ-कानसई विभागादरम्यान उभारण्यात येत असलेल्या नवीन रेल्वे उड्डाणपुलाजवळ मेट्रो स्थानक उभारून त्याला कानसई गाव मेट्रो स्टेशन नाव द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे महात्मा गांधी शाळेजवळ स्थानक उभारून त्याला श्री क्षेत्र प्राचीन शिवमंदिर मेट्रो स्टेशन नाव देण्यात यावे. या निर्णयामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल, तसेच वाढती लोकसंख्या आणि वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल, असे भोईर यांनी स्पष्ट केले. खासदार डॉ. शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे दोन्ही स्थानकांचे काम निश्चित होईल, असा विश्वास भोईर यांनी व्यक्त केला.
अशी असणार मार्गिका
प्रस्तावित मेट्रो मार्गिका क्र. ५ ठाणे-भिवंडी-कल्याण-उल्हासनगर-अंबरनाथमार्गे चिखलोलीला जाणार आहे. तर मार्गिका क्र. १४ तळोजा, काटई, नेवाळी, आनंदनगर एमआयडीसी, टी सर्कलमार्गे बदलापूरकडे जाणार आहे. कल्याण-बदलापूर महामार्गाजवळ जीएनपी प्लाझाजवळ मेट्रो स्थानक प्रस्तावित आहे. मार्गिका ५ आणि १४ यांचे एकत्रीकरण केल्यास ठाणे व नवी मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी सोय होईल. यामुळे प्रवासाचा वेळ व खर्च दोन्ही वाचतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.