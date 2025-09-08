निविदा प्रक्रियेत सतत विलंब, प्रतिसाद नाही
हृदय तपासणीसाठीच्या मशीन खरेदी रखडली
मुंबई, ता. ८ : पालिका रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी प्रस्तावित अत्याधुनिक फोर-डी इकोकार्डियोग्राफी मशीनची खरेदी रखडली आहे. निविदा प्रक्रियेदरम्यान अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने बोली सादर करण्याच्या तारखा वारंवार वाढवल्या जात आहेत.
पालिकेने जुलैमध्ये नायर, केईएमसह त्यांच्या प्रमुख रुग्णालयांच्या हृदयरोग विभागांसाठी चार फोर-डी इको आणि कलर डॉपलर सिस्टीम खरेदी करण्यासाठी निविदा जारी केली होती. निविदा प्रक्रियेत कंपन्यांकडून पुरेशा आणि वेळेवर बोली न मिळाल्यामुळे शुद्धिपत्रक जारी करून आतापर्यंत चार वेळा अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की खरेदीची संख्या वाढल्याने पहिल्यांदाच निविदेची तारीख वाढवण्यात आली होती; पण गेल्या तीन वेळा ही तारीख वाढवण्यात आली. कारण बोलीमध्ये सहभागींची संख्या तितकी जास्त नसावी. रुग्ण आणि डॉक्टर या मशीनची वाट पाहात आहेत, पण निविदा प्रक्रियेत सतत होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्प रखडला आहे.
