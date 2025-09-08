व्यावसायिक गळ्यांसाठी म्हाडाची मुदतवाढ
व्यावसायिक गळ्यांसाठी म्हाडाची मुदतवाढ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून मुंबई शहर आणि उपनगरांतील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या परिसरातील १४९ व्यावसायिक गाळ्यांची ई-लिलावाद्वारे विक्री केली जाणार आहे. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी म्हाडाने मुदतवाढ दिली आहे.
त्यानुसार इच्छुक अर्जदारांना https://eauction.mhada.gov.in संकेतस्थळावर १६ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज भरता येणार आहे. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संगणकीय प्रणालीमध्ये पात्र ठरलेल्या अर्जदारांसाठी ऑनलाइन बोली स्वरूपातील ई-लिलाव होणार आहे. व्यावसायिक गाळ्यांच्या विक्री लिलावात मुंबईतील मुलुंड गव्हाणपाडा येथे सहा अनिवासी गाळे, कुर्ला-स्वदेशी मिल येथे पाच, तुंगा पवई येथे दोन, कोपरी पवई येथे २३, चारकोप येथे २३, जुने मागाठाणे बोरिवली पूर्व येथे सहा, महावीरनगर कांदिवली पश्चिम येथे सहा अनिवासी गाळे, प्रतीक्षानगर सायन येथे नऊ, अँटॉप हिल वडाळा येथे तीन, मालवणी मालाड येथे ४६ अनिवासी गाळे, बिंबिसारनगर गोरेगाव पूर्व येथे १७ अनिवासी गाळे व शास्त्रीनगर-गोरेगाव, सिद्धार्थनगर, मजासवाडी जोगेश्वरी पूर्व येथे प्रत्येकी एक अनिवासी गाळा विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
