केडीएमसीतील त्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ ः कल्याण-डोंबिवली पालिकेमध्ये कामाला लागल्यापासून वर्षानुवर्षे एकाच विभागात काही कर्मचारी ठाण मांडून बसले आहेत. राजकीय वरदहस्त असलेल्या या कर्मचाऱ्यांनी आपली वतनदारीच निर्माण केली आहे. पालिकेतील विविध विभागातील सहा वर्षांपासून अधिक काळ असलेल्या कर्मचाऱ्यांची एकत्रित माहिती सादर करण्याचे आदेश आयुक्त अभिनव गोयल यांनी सामान्य प्रशासनला दिले आहेत. यानुसार माहिती संकलनाचे काम जोराने सुरू आहे. लेखा अभियांत्रिकी विभागात १२ वर्षे ठाण मांडून असलेल्या वरिष्ठ लिपिकाच्या बदलीपासून या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. यामुळे इतर कर्मचारी सुखावले आहेत.
पालिकेतील बहुतांश विभागात ठाण मांडलेला लिपिक संवर्गातील कर्मचारी बदलून गेला तर तेथे काहीच काम होणार नाही. तेथे त्या कर्मचाऱ्याला फक्त निविदा, देयक मंजुरी आणि त्या विभागाची माहिती आहे, असे वातावरण पालिकेत निर्माण केले जाते आणि तो कर्मचारी त्याच विभागात राहील, अशी व्यवस्था वर्षानुवर्षे करण्यात आली. अशा कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्ती मिळाली तरी आपला विभाग, खुर्ची सोडलेली नाही, असे कर्मचारी सांगतात.
सामान्य प्रशासन विभाग उपायुक्त वंदना गुळवे यांनी आयुक्तांच्या आदेशानुसार ही माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. या कर्मचाऱ्यांमुळे इतरांची पदोन्नत्ती, अधिकार वेळोवेळी डावलेले गेले आहेत. कर्मचाऱ्यांची तीन वर्षांनी इतर विभागात बदली झाली पाहिजे, असा नियम आहे. तरीही पालिकेत १५ ते २० वर्षांपासून एकाच विभागात कर्मचारी, अभियंते ठाण मांडून आहेत.
जुलैमध्ये आयुक्त गोयल यांना प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या टिप्पणीमध्ये शहर अभियंत्यांनी आपल्याकडील वरिष्ठ लिपिक (लेखा) वसंत माढा यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यांची बदली करून त्या जागी पांडुरंग भोमरे यांच्या नियुक्तीची मागणी केली होती. याप्रमाणे गोयल यांनी वसंत माढा यांना लेखा विभाग मुख्यालयात पाठविण्याची सूचना केली होती.
आयुक्तांनी सूचना करूनही त्या वेळी अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाने माढा यांची बदली न करता त्यांना लेखा अभियांत्रिकीमध्ये सक्रिय ठेवले. त्यांच्या सोबतच्या यशवंत सोनार यांची लेखा अभियांत्रिकी विभागात, हितेश वालोदरा यांची सार्वजनिक विभागात बदली करण्यात आली. माढा यांना या वेळी अभय दिले असल्याची पालिकेत चर्चा होती. दरम्यान, वसंत माढा यांची बदली न केल्याचा प्रकार आता उघडण्याची शक्यता असल्याने त्यांची गुरुवारी लेखा विभाग मुख्यालयात वरिष्ठ लिपिकपदावर नियुक्ती करण्यात आली.
