बेशुद्ध अवस्थेत सापडलेल्या तरुणाचा मृत्यू
खालापूर, ता. ८ (बातमीदार) : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवर फुडमाॅलनजीक बेशुद्ध अवस्थेत सापडलेल्या २२ वर्षीय तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या तरुणाजवळ ओळखीचा कोणताही पुरावा अद्याप सापडलेला नाही. फुडमाॅलनजीक सेवा रस्त्यावर हा तरुण जखमी अवस्थेत पडल्याची माहिती खालापूर पोलिसांना गुरुवारी (ता. ४) मिळाली. पाच फूट सहा इंच उंचीचा, रंगाने सावळा, अंगात पांढरा शर्ट आणि काळी विजार असा पेहराव असलेल्या बेशुद्ध तरुणाला तातडीने उपचारासाठी एमजीएम रुग्णालय, कळंबोली येथे दाखल करण्यात आले. परंतु त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या तरुणाची बेवारस म्हणून नोंद करण्यात आली असून, खालापूर पोलिस या मृत तरुणाच्या नातेवाइकांचा शोध घेत आहेत.
