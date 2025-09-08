अखेर महापालिकेच्या मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाचे काम सुरु
रखडलेल्या रुग्णालयाचे काम अखेर सुरू
मिरा रोड येथील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाचा मार्ग मोकळा
भाईंदर, ता. ८ (बातमीदार) : महापालिकेच्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या मिरा रोड येथील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे. तब्बल साडेतीन लाख चौरस फूट क्षेत्रफळावर हे रुग्णालय उभारले जाणार आहे. पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत हे काम पूर्ण करण्याचे पालिकेचे नियोजन असून, मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापालिकेचे हे पहिले अत्याधुनिक भव्य मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय ठरणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
मिरा रोडच्या कनाकीया भागात एका खासगी जागेवर महापालिका रुग्णालयाचे आरक्षण आहे. या जागेवर विकसकाच्या माध्यमातून रुग्णालय बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या रुग्णालयाचे भूमिपूजनही करण्यात आले होते. आरक्षणाच्या जागेपैकी काही जमीन महापालिकेच्या नावावर करून त्यावर रुग्णालय बांधण्याची व उर्वरित जागेवर स्वतःचा प्रकल्प बांधण्याची अट विकसकाला घालण्यात आली होती; मात्र त्याने ही जमीन महापालिकेच्या नावावर करण्याआधीच स्वतःच्या प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. त्यामुळे महापालिकेने या प्रकल्पाचे काम थांबवले. हा वाद न्यायालयात गेल्यामुळे रुग्णालयाचे बांधकामही रखडले होते. त्यानंतर न्यायालयाने ही जागा महापालिकेच्या नावावर करून स्वत:च्या प्रकल्पासोबतच रुग्णालयाचे कामही सुरू करण्याचे आदेश विकसकाला दिले.
अत्याधुनिक सुविधा
कनाकीया भागात आरक्षित जागेवर रुग्णालयाची इमारत बांधण्यासाठी माती परीक्षणाचे काम विकसकाने सुरू केले आहे. या जागेवर साडेतीन लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाची तळ अधिक १३ मजल्याची रुग्णालयाची इमारत विकसक बांधून देणार आहे. या रुग्णालयात ५०० खाटांची सुविधा असणार आहे. त्याचप्रमाणे ५५ खाटांचा अतिदक्षता विभाग व २२ खाटा आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी राखीव असणार आहेत. याव्यतिरिक्त ११ अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया कक्ष, विशेष बाह्य रुग्ण विभाग, डॉक्टर व परिचारिका यांच्यासाठी निवास, आधी सुविधादेखील असणार आहे.
फोटो - रुग्णालयाच्या इमारतीचे संकल्पचित्र
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.