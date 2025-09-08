गणेशोत्सव कालावधीत ठाण्यातून पाच मुले बेपत्ता
गणेशोत्सव कालावधीत ठाण्यातून पाच मुले बेपत्ता
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : गणेशोत्सव कालावधीत ठाण्यातून दोन सख्खे भाऊ बेपत्ता झाल्याची घटना ताजी असतानाच, ठाणे शहरातील कासारवडवली, कापूरबावडी, कळवा आणि मुंब्रा या परिसरातून आणखी पाच अल्पवयीन मुले बेपत्ता झाल्याची बाब पुढे आली आहे. यामध्ये चार मुलींसह एका मुलाचा समावेश असून, त्यांचे अपहरण केल्याप्रकरणी ७, ८ सप्टेंबर या दोन दिवसांत अपहरणाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.
मुंब्र्यातील १४ वर्षीय मुलगा हा गणपती विसर्जन पाहण्यासाठी शनिवारी (ता. ६) दुपारी घरातून गेला, मात्र तो न परतल्याने रविवारी (ता. ७) तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाला, तर कळवा, येथील १५ वर्षीय मुलगी गुरुवारी (ता. ४) भाजी खरेदीसाठी गेली. ती घरी परतली नसल्याने कळवा पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. ८) गुन्हा दाखल झाला आहे. कापूरबावडी परिसरातील १७ वर्षीय मुलगी रविवारी (ता. ७) घरात कोणालाही काहीही न सांगता निघून गेली. याप्रकरणी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच कासारवडवली परिसरातून १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी घरात कोणालाही काहीही न सांगता निघून गेल्याप्रकरणी ८ सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती कासारवडवली पोलिसांनी दिली. याशिवाय, मुंब्र्यातील १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी ७ सप्टेंबर रोजी राहत्या इमारतीच्या तळमजल्यावरील दुकानात जाते सांगून गेली होती. ती परतली नाही म्हणून सोमवारी याप्रकरणी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केल्याची माहिती मुंब्रा पोलिसांनी दिली.
