मोहने येथील सिमेंट फॅक्टरीला नागरिकांचा तीव्र विरोध
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : कल्याणनजीक मोहने परिसरात अदाणी समूहाकडून उभारण्यात येणाऱ्या सिमेंट फॅक्टरीविरोधात स्थानिक नागरिक आणि नगरसेवकांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. एनआरसी कारखान्याची जमीन विकत घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी सिमेंट फॅक्टरी उभारण्याचा अदाणी समूहाचा मनोदय आहे. परंतु या प्रकल्पामुळे प्रदूषण होईल आणि स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी बाधित होतील, असा गंभीर आरोप नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.
यासंदर्भात नालंदा बुद्ध विहार समितीच्या हॉलमध्ये माजी नगरसेवक महेंद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. उपस्थित नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याकरिता सकल भारतीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम गायकवाड आणि आयटकचे जनरल सेक्रेटरी सुकुमार दामले उपस्थित होते. या बैठकीत मोहने परिसरातील सर्वपक्षीय नऊ नगरसेवकांनी एकत्र येत सिमेंट फॅक्टरीला तीव्र विरोध नोंदविला. या वेळी मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिकांनीही हजेरी लावून विरोधाची ताकद दाखवून दिली. यामध्ये माजी नगरसेवक दया शेट्टी, मयूर पाटील, दशरथ तरे, विजय काटकर, भीमराव डोळस, जनार्दन पाटील, माजी नगरसेविका सुनंदा कोट, संगीता गायकवाड आदी नगरसेवकांनी बैठकीमध्ये सहभाग घेऊन प्रकल्पाला जाहीर विरोध केला.
दरम्यान, अदाणी समूहाने या प्रकल्पासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कल्याण येथे परवानगी मागितली असून, याबाबत हरकती मागविण्यासाठी वृत्तपत्रात जाहिरातही प्रसिद्ध केली होती. नागरिकांनी सांगितले, की १३ सप्टेंबर हा हरकती नोंदविण्याचा अंतिम दिवस असून, प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात हरकती घेण्यात येणार असल्याचे सर्वानुमते बैठकीत ठरले आहे. तर सिमेंट फॅक्टरीविरोधात आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू आहे. सिमेंट फॅक्टरीमुळे मोठ्या प्रमाणात हवेचे प्रदूषण, पाण्याचे आणि शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होईल. जमिनी नापीक होतील पुढे. येणाऱ्या आपल्या पिढ्या वाचविण्यासाठी सर्वांना एकत्र येण्याची गरज आहे, असे श्याम गायकवाड यांनी सांगितले. लवकरच या प्रकल्पाविरोधात धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात येईल, असे माजी नगरसेवक महेंद्र गायकवाड, मयूर पाटील, दया शेट्टी यांनी उपस्थित नागरिकांना मार्गदर्शन करताना सांगितले.
