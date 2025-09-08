नेरुळमध्ये सात गणेश मंडळांवर ध्वनी प्रदूषण केल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल
नेरूळमध्ये सात गणेशमंडळांवर गुन्हे
ध्वनिप्रदूषण केल्याप्रकरणी कारवाई
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) : गणेशोत्सव काळात पोलिसांनी वारंवार सूचना करूनही ध्वनिप्रदूषण टाळण्याऐवजी अनेक गणेशोत्सव मंडळांनी मोठ्या क्षमतेच्या ध्वनिप्रक्षेपण यंत्रणेचा वापर करून तसेच फटाके यांसारख्या ज्वलनशील पदार्थ सार्वजनिक रस्त्यावर फोडून ध्वनिप्रदूषण केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे नेरूळ पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील सात गणेशोत्सव मंडळांविरोधात ध्वनिप्रदूषण केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत.
नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाने गणेशोत्सवापूर्वीच सर्व मंडळांच्या बैठका घेत रात्री १२ ते पहाटे ६ या वेळेत ध्वनिक्षेपण यंत्रणा वापरण्यास तसेच मोठ्या क्षमतेच्या ध्वनिप्रक्षेपण यंत्रणेचा वापर करण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. या प्रमुख अटींची माहिती देऊन तसेच नोटीस दिल्यानंतरच या मंडळांना परवानगी देण्यात आली होती, यासाठी पोलिस ठाणेअंतर्गत ध्वनिप्रदूषण तपासणी व कार्यवाहीसाठी पथके स्थापन करण्यात आली होती. दरम्यान, मंगळवारी (ता. २) गौरी-गणपती विसर्जनाच्या दिवशी रात्री ११ वाजता नेरूळ सेक्टर-८ मधील विश्वशांती सोसायटीसमोरील जय भवानी रोडवरील मंडळाकडून मोठ्या आवाजात ध्वनिप्रक्षेपण यंत्रणेचा वापर करण्यात आला. तसेच मंडळातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांसारख्या ज्वलनशील पदार्थांचे सार्वजनिक रस्त्यावर प्रज्वलन करून वाहतूक कोंडी निर्माण केली होती. त्यामुळे पोलिसांनी संबंधित मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण कायदा तसेच कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला.
कायद्याचे उल्लंघन
अनंत चतुर्थीच्या दिवशीदेखील काही मंडळांनी ध्वनिप्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन करून सार्वजनिक रहदारीस अडथळा निर्माण केला. या मंडळासह त्याच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधातदेखील नेरूळ पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. यामध्ये सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ सेक्टर ए नेरूळ, श्री गणराज सार्वजनिक उत्सव मंडळ जुईनगर, बाळ गोपाळ मित्रमंडळ, सेक्टर जुईनगर, सार्वजनिक गणेश मंडळ सेक्टर-१८ नेरूळ, भारत सोसायटी सेक्टर जुईनगर, सार्वजनिक सांस्कृतिक उत्सव मंडळ, सेक्टर नेरूळ या सहा मंडळांचा समावेश आहे.
