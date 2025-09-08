हक्काच्या घरासाठी गिरणी कामगार पुन्हा आक्रमक
हक्काच्या घरासाठी आंदोलन छेडणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मुंबईच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान असलेले गिरणी कामगार हक्काच्या घरासाठी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. घराच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची त्वरित पूर्तता करावी अन्यथा तीव्र आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा आज १४ कामगार संघटनांच्या गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीने दिला आहे. परळ येथील राष्ट्रीय मिल मजूर संघाच्या कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
गिरणी कामगारांच्या रखडलेल्या घरांच्या प्रश्नावर ९ जुलैला राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान येथे गिरणी कामगारांनी आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १० जुलैला विधान भवन येथे कामगार नेते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेत कामगारांना आश्वासन दिले होते. दरम्यान, त्या आश्वासनाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रीय मिल मजूर संघाच्या कार्यालयात समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगार नेत्यांनी सरकारच्या वेळकाढू धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीला निवृत्ती देसाई, बाळा खवणेकर, हेमंत गोसावी, विठ्ठल मोरे, बबन मोरे, रमाकांत बने, हरिनाथ तिवारी, आनंद मोरे, बजरंग चव्हाण, राजेंद्र साळसकर आदी उपस्थित होते.
...
सरकारने दिलेली आश्वासने
- १५ मार्च २०२४ रोजीच्या अध्यादेशातील गिरणी कामगारांना घातक ठरलेले कलम १७ रद्द करणार आणि कामगारांचा घराचा अधिकार कायम ठेवणार
- मुंबईतील मोकळ्या जागेसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्याद्वारे माहिती घेऊन गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील.
- मुंबईतील मिठागराची जागा घरांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- बीडीडी चाळ आणि धारावी येथील गृहनिर्माण योजनेतील अधिकची घरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध करून देण्यात येतील.
- झोपडपट्टी पुनर्वसन किंवा अन्य ठिकाणच्या बांधकामात एक ‘एफएसआय’ अधिकचा देऊन गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील.
- उर्वरित गिरणी कामगारांच्या घरबांधणीचा कालबद्ध कार्यक्रम लवकरच जाहीर करण्यात येईल.
