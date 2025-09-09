दिव्यातील आपला दवाखाना बंद
नागरिक आरोग्यसेवेपासून वंचित; ठाकरे गट आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : ठाणे पालिका क्षेत्रातील दिवा शहरावर पालिकेकडून सापत्नपणाची वागणूक देण्यात येत असल्याचा आरोप स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे. अशातच दिवा शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेत असलेला आपला दवाखाना कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे दिव्यातील पाच लाखांहून अधिक नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावरून आक्रमक पवित्रा घेत, दिव्यातील ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (ता. ८) ठाणे महापालिकेचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांना भेटून निवेदन देत जाब विचारला.
दिव्यातील नागरिकांकडून नियमित मालमत्ता कर व स्थानिक कर आकारले जात असूनसुद्धा आरोग्य सेवा न पुरविणे हे सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग व नागरिकांच्या हक्कांचा भंग आहे. या निष्काळजी व बेकायदेशीर कृतीमुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली. दिव्यात स्थायी दवाखाना व प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू होईपर्यंत आपला दवाखाना अखंडित सुरू ठेवणे आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने आपत्कालीन सुविधा आणि आवश्यक वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा दिव्यातील नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी आंदोलनात्मक पावले उचलावी लागणार असून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा पर्याय खुला राहील, असा इशारा ठाकरे गटाचे विधानसभा प्रमुख ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी दिला आहे. यावेळी निवेदन देताना शहर प्रमुख सचिन पाटील महिला शहर संघटिका ज्योती पाटील, आदींसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
फिरता दवाखानही बंद
दरम्यान, दिव्यातील आपला दवाखाना बंद केल्यामुळे तेथील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, तर याआधीच फिरता दवाखाना बंद करून नागरिकांना आरोग्यसेवेपासून वंचित करण्यात आले होते आणि आता आपला दवाखानाही बंद करून महानगरपालिकेने स्वत: दिलेल्या लिखित आश्वासनाचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
येत्या काळात दिव्यात दोन रुग्णालये सुरू होणार आहेत. सध्या या ठिकाणी दोन आरोग्य केंद्रे सुरू असून, दोन आयुष्मान आरोग्य मंदिरदेखील सुरू आहेत. येत्या काळात आणखी दोन आरोग्य मंदिर सुरू केले जाणार आहेत. या भागासाठी रुग्णवाहिकेची सेवादेखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
- डॉ. प्रसाद पाटील, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी
