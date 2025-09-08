कामगारांच्या तासवाढीविरोधात असंतोष
भिवंडी, ता. ८ (बातमीदार) : राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दुकाने, आस्थापना; तसेच कारखान्यातील कामगारांच्या कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाविरुद्ध कामगार संघटना आणि असंघटित कामगार संघटनांनी सरकारकडे निवेदन दिले आहे.
लाल बावटा पॉवरलूम व सिटूच्या असंघटित कामगार संघटनेच्या माध्यमातून भिवंडीचे प्रांत अधिकारी अमित सानप यांना दिलेल्या निवेदनात कामगारांचे प्रश्न मांडले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी सरकारने जाहीर केलेला निर्णय रद्द करून कामाची शिफ्ट सहा तासांची ठेवावी, २४ तासांचे काम चार शिफ्टमध्ये सुरू करावे आणि कुठलाही निर्णय घेण्याआधी कामगार, नियोक्ता आणि सरकार यांच्यात त्रिपक्षीय समितीत चर्चा होणे आवश्यक आहे. तसेच सध्याच्या कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन नऊ तास, तर कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना प्रतिदिन १२ तास काम करावे लागणार आहे. विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी पाच तासानंतर ३० मिनिटांवरून सहा तासांनंतर ३० मिनिटांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. आठवड्यातील कामाचा कार्याचा कालावधी साडेदहा तासांवरून १२ तास केला आहे. अतिकालिक (ओव्हरटाईम) कामाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही होती, जी आता १४४ तास प्रति तिमाही करण्यात आली आहे.
लालबावटा संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. सुनील चव्हाण यांनी म्हटले, राज्य सरकारने कामगारांचे मुलभूत हक्क लक्षात घेतल्याशिवाय कामाचे तास वाढवणे चुकीचे आहे. कारखाने व दुकाने अधिनियमांत केलेले बदल ताबडतोब रद्द करावेत.
