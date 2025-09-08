विषबाधेने तीन वर्षीय मुलीचा मृत्यू
विषबाधेने तीनवर्षीय मुलीचा मृत्यू
कुटुंबातील चार जणांवर उपचार सुरू
भाईंदर, ता. ८ (बातमीदार) : भाईंदर पश्चिम येथील जय बजरंग नगरमध्ये एकाच कुटुंबातील पाच जणांना विषबाधा झाल्याची घटना रविवारी (ता. ७) रात्री घडली. यामध्ये एका तीनवर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला, तर कुटुंबातील उर्वरित चार जणांवर उपचार सुरू आहेत.
रमेश मौर्या आपल्या कुटुंबासह जय बजरंग नगर येथे राहतात. रमेश यांना त्यांचे नातेवाईक रविवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास फोन करत होते; मात्र ते फोन उचलत नसल्याने नातेवाइकांनी शेजाऱ्यांना सांगितले. शेजाऱ्यांनी त्यांचा दरवाजा ठोठावला, मात्र त्यांनी तो उघडला नाही. त्यामुळे त्यांनी दरवाजा तोडून घरात प्रवेश केला. त्या वेळी रमेश यांची पत्नी नीलम, तीन मुली व चुलत भाऊ राजकुमार असे पाच जण बेशुद्धावस्थेत आढळून आले, तर रमेश झोपलेले होते. रमेश वगळता अन्य सर्वांच्या तोंडातून फेस येत असल्याने सर्वांना पंडित भीमसेन जोशी सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्या वेळी डॉक्टरांनी रमेश यांची तीन वर्षांची मुलगी दीपाली हिला मृत घोषित केले. त्यांच्या अन्य दोन मुलींची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. पोलिसांना मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार रविवारी रात्री रमेश यांची पत्नी, मुले व भाऊ जेवून झोपी गेले; मात्र रमेश यांनी आपण नंतर जेवणार असल्याचे सांगितले आणि ते तसेच झोपी गेले. पोलिसांनी घरातील अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले आहेत.
रमेश मौर्या यांच्या कुटुंबीयांबाबतची घटना विषबाधेचीच आहे, हे स्पष्ट झाले आहे; मात्र विषबाधा नेमकी कशी झाली याचा उलगडा पुढील चौकशी तसेच न्यायवैद्यकीय (फॉरेन्सिक) तपासणीचा अहवाल व शवचिकित्सेच्या अहवालानंतरच होणार असून, पोलिस सर्व बाबी तपासात आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कांबळे यांनी दिली.
