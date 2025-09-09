ओएनजीसीत नोकरीला लावण्याच्या आमिषाने उकळले ७.६० लाख रुपये
सरकारी नोकरीसाठी लाखो गमावले
फसवणूक करणाऱ्या दलालाचा पोलिसांकडून शोध
नवी मुंबई, ता.९ (वार्ताहर) : ओएनजीसीत नोकरीच्या प्रलोभनातून नवी मुंबईतील दोन महिलांची सात लाख ६० हजारांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणात एनआरआय पोलिसांनी वैभव गाताडी (३५) विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नेरूळमधील दारावे भागात राहणारा वैभव गाताडी याने करावे गावातील सेक्टर-३६ येथे राहणाऱ्या धनश्री पाटील (३०) यांना सरकारी नोकरी लावून देत असल्याची ओळख सांगितली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये धनश्री पाटील यांनी त्यांचा भाऊ भाविकला सरकारी नोकरी मिळावी, यासाठी वैभवला घरी बोलावले होते. त्या वेळी उरण येथील ओएनजीसी कंपनीत नोकरी लावून देण्याचे आश्वासन देताना आठ लाखांचा खर्च येईल, असे सांगितले होते. त्या वेळी धनश्री पाटील यांनी ऑनलाइन पाच लाख ६० हजार रुपये पाठवले होते, तर धनश्री पाटील यांची मावशी छाया भोईर यांनीदेखील त्यांचा मुलगा अनुराजला नोकरी मिळावी, या आशेने गाताडीला दोन लाख रुपये दिले होते, मात्र सहा महिने उलटून गेले तरी नोकरी मिळाली नसल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर एनआरआय पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली.
