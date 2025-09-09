आज हरकती सूचनांवर सुनावणी
प्रारूप प्रभाग रचना; आज हरकती सूचनांवर सुनावणी
सर्वाधिक हरकती दिवा प्रभाग समितीत
ठाणे, ता. ९ : ठाणे पालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पालिका प्रशासनाने प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली होती. या प्रभाग रचनेसंदर्भात हरकती सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शेवटच्या दिवशी ४ सप्टेंबरपर्यंत २७० हरकती सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. यामध्ये सर्वाधिक १२२ हरकती या एकट्या दिवा प्रभाग समितीतील असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या प्राप्त हरकतींवर बुधवार (ता. १०) महापालिकेच्या नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात सुनावणी पार पडणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
२०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी रचना होती. त्यात ३२ प्रभाग चार सदस्यांचे तर, एक प्रभाग तीन सदस्यांचा होता. अशी एकूण ३३ प्रभागातून १३१ नगरसेवक निवडून आले होते. यंदाच्या निवडणुकीत हीच रचना कायम ठेवण्यात आल्याने प्रभाग आणि नगरसेवक संख्येत वाढ झालेली नाही. यात चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेत ५० ते ६२ हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग तयार करण्यात आला आहे. तर, तीन सदस्यांचा प्रभाग ३८ हजार लोकसंख्येचा करण्यात आला आहे. या प्रारुप आराखड्यावर पालिकेने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यातच या कालावधीत गणेशोत्सव आल्याने सुरुवातीला हरकती सूचनांचा ओघ कमी असल्याचे दिसून आले. तर, गौरी-गणपती विसर्जनानंतर हरकती व सूचनांचा ओघ वाढू लागल्याचे दिसून आले. अशातच ४ सप्टेंबर या शेवटच्या दिवशी सुमारे २०० हून अधिक हरकती नोंदविल्या गेल्या. त्यामुळे अखेरच्या दिवशी एकूण २७० हरकती व सूचना पालिका प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या. यामध्ये लोकसंख्या वाढीच्या तर, काही ठिकाणी हद्द विभागली गेल्याच्या तक्रारी अधिक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, दिवा प्रभाग समितीतील प्रभाग क्र. २९ मध्ये २७ व २८ मधील भागांचा जबरदस्ती समावेश केला आहे. यामुळे भौगोलिक सलगता तुटली असून लोकसंख्या असमतोल निर्माण झाल्याची देखील तक्रारीत समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वागळे प्रभाग समितीतून एकही हरकत नाही
ठाणे पालिका क्षेत्रातील नऊ प्रभाग समितींपैकी आठ प्रभाग समितीतून प्रारूप प्रभाग रचणे संदर्भात हरकती नोंदविण्यात आल्या आहे. असे असले तरी, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या वागे इस्टेट प्रभाग समितीतून एकही हरकत नोंदविण्यात आली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कुठे किती तक्रारी
प्रभाग समिती हरकती-सूचना संख्या
दिवा १२२
माजिवडा मानपाडा ५९
कोपरी नौपाडा ४२
मुंब्रा ०८
कळवा ०३
लोकमान्य - सावरकर ०३
उथळसर १७
वर्तक नगर १३
