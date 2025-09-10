मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस किंगमेकर
पालिका निवडणुकीत काँग्रेस किंगमेकरच्या भूमिकेत
विष्णू सोनवणे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीची मोट बांधली जात असून आघाडीतील घटक पक्षही एकत्र निवडणूक लढण्याच्या तयारीत आहेत; मात्र मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष किंगमेकरची भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर विधानसभा निवडणूकही महाविकास आघाडी म्हणून लढविली. आता मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही महाविकास आघाडी म्हणून लढण्याची चर्चा सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीला काँग्रेसचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत तसेच विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतही चर्चा झाली. महाविकास आघाडी म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविण्यावर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले.
अडचणीच्या मतदारसंघात स्थानिक पातळीवर निर्णय
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत आघाडीतील घटक पक्ष सामोपचाराने जागांचे वाटप करण्यात येणार आहे. ज्या जागांवर सामोपचाराने निर्णय होणार नाही. त्या जागांचा निर्णय स्थानिक पातळीवरच्या पदाधिकाऱ्यांवर सोडण्यात येईल, असा निर्णय आघाडीच्या नेत्यांनी घेतला आहे.
पक्षश्रेष्ठी अंतिम निर्णय घेणार
काँग्रेस पक्षाची वर्किंग कमिटी, काँग्रेसची पॉलिटिकल वर्किंग कमिटी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतील. तसेच पक्षश्रेष्ठी अंतिम निर्णय घेतील, असे काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले. पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड या कोणत्या जागा लढवायच्या याबाबत निर्णय घेणार आहेत.
...तर स्वबळावर लढू
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून लढलो. स्थानिक स्वराज्य संस्थाही आघाडी करून लढणार आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आघाडी करून लढण्याची तयारी केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष किंगमेकरच्या भूमिकेत राहणार आहेत. काँग्रेसने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सामोपचाराने घटक पक्षाशी चर्चा सुरू आहे. आघाडी झाली नाही तर स्वबळावर लढण्याची तयारी ठेवा, असे आदेश स्थानिक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली असल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी दिली.
……
मुंबई महानगरपालिका संख्याबळ
एकूण जागा-२२७
शिवसेना-९६
भाजप-८२
काँग्रेस-२९
राष्ट्रवादी-८
सपा-६
एमआयएम-०२
मनसे-०१
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.