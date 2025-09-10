समाजमाध्यमांवरील ओळखीतून चार लाखांचा गंडा
समाजमाध्यमांवरील ओळखीतून चार लाखांचा गंडा
पनवेलच्या तरुणाविरोधात ठाण्यात गुन्हा दाखल
ठाणे, ता. १० : समाजमाध्यमावर झालेल्या ओळखीनंतर पनवेल येथील एका तरुणाने ठाण्यातील महिलेशी गोड बोलून तब्बल चार लाख २७ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी नितेश बाबरे ऊर्फ अक्षद म्हात्रे या तरुणाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा चितळसर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. ही महिला आणि आरोपी तरुण यांची ओळख २०२३मध्ये समाजमाध्यमांद्वारे झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये सतत मेसेजिंग आणि व्हिडिओ कॉलिंग सुरू झाले. आरोपीने महिलेला आपला चुलत भाऊ तिच्या ओळखीचा आहे, असे सांगून विश्वास संपादन केला.
एप्रिल २०२३मध्ये ठाण्यात भेट झाल्यानंतर आरोपीने भावाच्या अपघाताचे कारण सांगून ५० ग्रॅम वजनाचे मंगळसूत्र (तीन लाखांचे) तात्पुरते देण्यास सांगितले. त्यानंतर पुढील भेटीत अजून एक १० ग्रॅम मंगळसूत्र आणि मग १० ग्रॅम सोनसाखळी असे मिळून ७० ग्रॅमचे दागिने घेतले. त्याने सांगितले की हे सर्व दागिने वडिलांनी बँकेत गहाण ठेवले आहेत. २०२४-२५मध्ये त्याने दागिने बँकेतून सोडवण्यासाठी २७ हजार रुपये प्रोसेसिंग फी म्हणून घेतले, पण दागिने परत केले नाहीत. दरम्यान, महिलेला समजले की आरोपीचे खरे नाव निमेश बाबरे आहे. फसवणुकीचा प्रकार लक्षात आल्यावर महिलेने चितळसर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी कलम ४२० अन्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील वरुडे करीत आहेत.
