‘एफजीडी’ बंद करण्यास नागरिकांचा विरोध
डहाणू, ता. १० (बातमीदार) : डहाणू औष्णिक वीज प्रकल्पातून जाळल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या राखेबरोबर बाहेर पडणारा सल्फर डायऑक्साईड वायू नियंत्रित करणारी फ्युरज गॅस डीसल्फरडायझेशन (एफजीडी) ही यंत्रणा केंद्र सरकारच्या मानांकनाप्रमाणे बंद करण्याची परवानगी मागणारी याचिका डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे करण्यात आली होती. तिची जनसुनावणी घेण्यात आली आहे. शेकडो नागरिकांनी सरकारी निर्णयाला विरोध दर्शवत ही एफजीडी यंत्रणा कायम ठेवण्यात यावी, असे मत नोंदवले.
डहाणू दशाश्री माळी सभागृहात अदाणी औष्णिक वीज प्रकल्पात बसविलेली एफजीडी यंत्रणा बंद करण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेची सुनावणी बुधवारी (ता. १०) डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अरुण भाऊराव चौधरी यांच्यासमोर घेण्यात आली. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे औष्णिक वीज केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या राखेतील प्रदूषणस्तर कमी झाल्यामुळे एफजीडी यंत्रणा बंद करणे आवश्यक असल्याचे मत अदाणी औष्णिक वीज प्रकल्पातर्फे मांडण्यात आले. एफजीडी यंत्रणाही कोळशाच्या राखेबरोबर घातक सल्फर डायऑक्साईड वायू नियंत्रित करणारी यंत्रणा आहे. ती बंद केल्यास येथील प्रदूषणात वाढ होऊन श्वास घेणेदेखील कठीण होणार असून, अनेक आजारांना सामोरे जावे लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे एफजीडी यंत्रणा बंद न करता कायम ठेवावी, असे अनेक नागरिकांनी मत मांडले. ती बंद करण्याची परवानगी दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे अनेकांनी सांगितले.
