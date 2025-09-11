स्वच्छता दूतांसाठी दोन लाखांचे विमा कवच
स्वच्छता दूतांसाठी दोन लाखांचे विमा कवच
पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेतील सुमारे दोन हजार स्वच्छता दूत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अखेर विमा कवच मिळणार आहे. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडून दोन लाख रुपयांचा विमा संरक्षण मिळण्यासाठी पालिका प्रशासनाने ठेकेदाराला एक कोटी ८० लाख ८० हजार रुपयांची रक्कम अदा करून चलन जमा करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत.
महापालिका प्रशासनाकडून स्वच्छता दूतांना सध्या एकूण २१,११५ रुपयांचे वेतन दिले जाते. नियमानुसार २१ हजारांहून अधिक मोबदला मिळाल्यास हे कर्मचारी ईएसआयसीच्या अखत्यारीत येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आरोग्य विमा योजना लागू होत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर आझाद कामगार संघटनेने गेली दोन वर्षे अखंडित पाठपुरावा करून स्वच्छता दूतांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळवून दिले.
संघटनेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी महापालिकेसमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाने चर्चा करून हा निर्णय घेतला. उपायुक्त वैभव विधाते यांनी साई गणेश इंटरप्राईजेसला आदेश निर्गमित करून विमा प्रीमियम रक्कम नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडे जमा करण्यास सांगितले आहे. मेसर्स इफिसेंट ब्रोकर इन्शुरन्स ब्रोकर प्रायव्हेट लिमिटेडने दिलेल्या न्यूनतम दरानुसार विमा कव्हरची अंमलबजावणी होणार आहे. या योजनेत स्वच्छता दूत, त्यांची पत्नी, दोन मुले आणि आई-वडील यांचा समावेश असेल. संपूर्ण कुटुंबाला दोन लाख रुपयांचा मेडिक्लेम कव्हर मिळणार आहे.
कोट
पनवेल महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य अबाधित ठेवणाऱ्या स्वच्छता दूतांना विमा कवच मिळावे, यासाठी आम्ही अखंडित पाठपुरावा केला. ईएसआयसीचा लाभ न मिळाल्याने अनेक अडचणी येत होत्या. अखेर प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला असून, याचे आम्ही स्वागत करतो.
-महादेव वाघमारे, अध्यक्ष, आझाद कामगार संघटना
