ग्राहकांना पुन्हा वाढीव वीजबिलाचा धक्का
भिवंडी, ता. ११ (बातमीदार) : ग्राहकांना पुन्हा एकदा वीजबिलात वाढीचा धक्का बसणार आहे. महावितरणने इंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) वाढवून ते २० पैशांवरून ५५ पैसे प्रति युनिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांसह औद्योगिक ग्राहकांनाही अतिरिक्त भार सोसावा लागणार असून, सरकारविरुद्ध रोष वाढला आहे.
महावितरणने ५ सप्टेंबरला परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार ऑगस्टच्या बिलिंगसाठी महाराष्ट्रातील सर्व ग्राहकांवर इंधन समायोजन शुल्क आकारण्याचे निर्देश दिले गेले. एप्रिल ते जून या कालावधीत हे शुल्क शून्य होते, तर जुलैमध्ये ते उणे होते. आता चार महिन्यांनंतर महावितरणने पुन्हा शुल्क वाढवले असून, सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या ऑगस्ट महिन्याच्या बिलिंगसाठी सुधारित दर लागू झाले आहेत. नवीन परिपत्रकानुसार, निवासी ग्राहकांसाठी एफएसी २० पैशांवरून ५५ पैसे प्रति युनिट करण्यात आले आहे. पॉवरलूम ग्राहकांसाठी मात्र हे शुल्क १२.५ पैशांवरून १५ पैसे प्रति युनिट इतके आहे. यामागे ५० टक्के अनुदानाचा घटक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मदतवाहिनीवरून तपशील मिळवा
भिवंडीची फ्रँचायसी कंपनी असलेल्या टोरेंट पॉवरने सांगितले की, या वाढीबाबत सर्व ग्राहकांना एसएमएसद्वारे माहिती दिली आहे. तसेच, बिलावर स्पष्ट नोंद करण्यात येणार आहे. ग्राहकांना आवश्यक असल्यास सेवा केंद्रांमध्ये किंवा टोल-फ्री हेल्पलाइनवरूनही तपशील मिळवता येईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.