मालमत्तेच्या मोजमापाची प्रक्रिया सुरू
उल्हासनगर, ता. ११ (बातमीदार) : नागरिकांनी वाढीव बांधकाम केले असून त्याची नोंद मालमत्ता कर विभागात न झाल्यामुळे महसूल बुडत आहे. यावर लक्ष देत उल्हासनगर महापालिकेत मालमत्तेच्या मोजमापाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशान्वये, अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस आणि उपायुक्त विशाखा मोटघरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया राबवली जाईल. नागरिकांनी नोंदणीसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन कर निर्धारक व संकलक तसेच सहायक आयुक्त मयुरी कदम यांनी केले आहे. शहरात एकूण १,८३,००० मालमत्ता आहेत, ज्यांना दरवर्षी नित्यनियमाने कर भरण्याच्या पावत्या वितरित केल्या जातात. काही मालकांनी समोरच्या जागेत वाढीव बांधकाम किंवा टिअर गर्डरचे इमले चढवलेले असून त्याची नोंद नाही. त्यामुळे ज्या मालमत्तांमध्ये बांधकाम, वाढीव क्षेत्रफळ, वापर किंवा नवीन मालमत्ता निर्माण झाल्या आहेत, त्यांचे कर निर्धारण (मोजमाप) करणे आवश्यक आहे. महापालिकेत कर मूल्य निर्धारण प्रक्रियेत भाग घेऊन या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन मयुरी कदम यांनी नागरिकांना केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.