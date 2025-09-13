मामा-भाच्यावर चॉपरने वार
मामा-भाच्यावर चॉपरने वार
ठाणे, ता. १३ : मुंब्रा खाडीकिनारी असलेल्या नवीन रेल्वे उड्डाणपुलाखाली दुचाकी पार्क करून तक्रारदार गणेश शितोळे आणि दत्तात्रय कुऱ्हाडे हे मामा-भाचे गप्पा मारत बसले होते. त्या वेळी दुचाकीवरून आलेल्या इक्बाल लाडलेसाहेब शेख आणि त्याच्या दोन साथीदाराने चॉपरने त्या दोघांवर वार केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत मामा-भाचे जखमी झाले असून, त्या वेळी त्यांच्याकडून मोबाईल फोन, रोख रक्कम जबरदस्तीने काढून घेत आरोपींनी पोबारा केला होता. आरोपी इक्बाल याला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर गुरुवार (ता. ११) गुन्हा दाखल करण्यात आला, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याचदरम्यान इक्बाल आणि त्याच्या दोन साथीदारांविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे.
गुन्हा दाखल असलेला इक्बाल हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असून, त्याची मुंब्रा पारसिकनगर, रेतीबंदर १ ते ४ या परिसरात खूप दहशत आहे. त्याच्यावर मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल असून, तो सहा वर्षे मुंबई येथे तुरुंगात होता. २०२४मध्ये तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्याने राहत्या परिसरात चॉपरचा धाक दाखवत बऱ्याच लोकांचे मोबाईल फोन, पैसे जबरदस्तीने काढून घेतले आहेत, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले. तसेच इक्बाल हा टोळीने फिरून सर्वसामान्य हातगाडीवाले, फेरीवाले, रिक्षाचालक यांना चाकूचा धाक दाखवून नेहमीच पैशांची मागणी करून लूटमार करतो. जर त्याला कोणी पैसे दिले नाहीत, तर तो चाकू, चॉपरसारख्या शस्त्राचा धाक दाखवून जबरदस्तीने पैसे मोबाईल काढून घेऊन मारहाण करतो. त्याचप्रमाणे इक्बाल आणि त्याच्या साथीदारांच्या दहशतीमुळे कोणीही सर्वसामान्य त्यांच्याविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार करीत नसल्याचेही म्हटले आहे.
