अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास १० वर्षांची सक्त मजुरी
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास १० वर्षांचा कारावास
ठाणे, ता. १३ (बातमीदार) : ११ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला पोक्सो न्यायालयाने १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या नराधमचे नाव संताेष वानखेडे असे असून, तो पीडित मुलीच्या शेजारी राहतो. दंडाची रक्कम न भरल्यास त्याच्या शिक्षेत आणखी सहा महिन्यांची साध्या कैदेची वाढ होईल, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंब्रा-शिळ रोड परिसरातील भोलेनाथनगरात राहणारी ११ वर्षीय मुलगी कुटुंबासोबत झोपली असताना (ता. १९) मे २०१८ रोजी संतोष वानखडे याने तिला उचलून डोंगरात नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. या घटनेची कोणाला माहिती दिल्यास जीवे मरण्याची धमकीदेखील दिली. अत्याचार केल्यानंतर त्याने पीडित मुलीला तिथेच टाकून पळ काढला होता. पीडित मुलीच्या आईला जाग आल्यानंतर तिने शोधाशोध केली असता सकाळी ६.३०च्या सुमारास ती अंगावर जुनी चादर घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. त्यानंतर तिच्या आईने शिळ डायघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. त्याची अंतिम सुनावणी ठाणे जिल्हा व सत्र न्यालयालयातील विशेष पोक्सो न्यायालयात शुक्रवार (ता. १२) झाली असता विशेष पोक्सो प्रकरणाच्या सरकारी वकील रेखा हिवराळे यांनी न्यायालयात आरोपीचा गुन्हा सिद्ध केला. त्यावर न्यायाधीस एस. डी. देशमुख यांनी संतोष वानखडे याला १० वर्षांची सक्त मजुरी आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास शिक्षेत सहा महिन्यांची साधी कैद वाढेल, असेही आदेश दिले.
दरम्यान, पीडित मुलीचा गळा आवळून आराेपी संताेष याने तिला ठार मारण्याचाही प्रयत्न करीत बलात्काराच्या गुन्ह्यात दुसऱ्याच व्यक्तीचे नाव घेण्यासाठी धमकावले. मुलीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे पाेलिसांनी दुसऱ्याच तरुणाला यात अटक केली हाेती. नंतर वैद्यकीय तपासणीमध्ये तिने संताेषचे नाव सांगितल्यानंतर त्याला अटक झाली. न्यायालयाने पहिल्या आरोपीची पुराव्याअभावी आधीच सुटका केली हाेती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.