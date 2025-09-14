कोपरी वॉटरप्रâंटची होणार दुरुस्ती
कोपरी वाटरफ्रंट प्रकल्पाला उतरती कळा
पालिकेला जाग; कंत्राटदार स्वखर्चाने करणार डागडुजी
ठाणे, ता. १४ : कोपरी खाडीलगत विकसित करण्यात आलेल्या वाटरफ्रंट प्रकल्पाच्या दुरवस्थेची पोलखोल काँग्रेसने केल्यानंतर ठाणे महापालिकेला खडबडून जाग आली आहे. टीकेची झोड उठताच स्मार्ट सिटी विभागाने या प्रकल्पाची तातडीने पाहणी करून दुरवस्था झाल्याची कबुली दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत आवश्यक दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, ज्या कंत्राटदाराला या प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आली होती त्यानेच स्वखर्चाने दुरुस्ती करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत कोपरी वाटरफ्रंट प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा मार्च-२०२३मध्ये झाला. येथे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ असून, सुविधांचा वापर नागरिकांकडून सातत्याने सुरू आहे. या ठिकाणी विविध सण व महोत्सव स्थानिक रहिवाशांमार्फत मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात. या प्रकल्पांतर्गत २५० मीटर लांबीचा जॉगिंग ट्रॅक, मुलांसाठी खेळण्याकरिता व्यवस्था व खुली व्यायामशाळा, कोळी संस्कृती दर्शविणारी शिल्पे, प्रसाधनगृह, अॅम्पी थिएटर, सभामंडप, विसर्जन घाट चौक, रस्ता व पदपथ, जेट्टीकडील रस्ता, उद्यान कामे व वृक्षलागवड, सुरक्षा रक्षक कक्ष, सीसीटीव्ही नेटवर्क व विद्युत कामे करण्यात आली.
दरम्यान, अवघ्या दोनच वर्षांमध्ये वाटरफ्रंट प्रकल्पाला उतरती कळा लागली आहे. येथील उद्यानापासून विविध कामांची दुरवस्था झाली असल्याची माहिती काँग्रेसने उघडकीस आणली. राहुल पिंगळे यांनी छायाचित्रांसह या वाटरफ्रंटची दयनीय अवस्था समोर आणल्यानंतर स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या वेळी अॅम्पी थिएटरच्या मागील बाजूच्या भिंतीच्या गिलाव्याला भेगा पडल्याचे निदर्शनास आले. तसेच तोफांकरिता एकूण सहा दगडी चौथरे बांधण्यात आले असून, त्यापैकी एका चौधऱ्याचे काही दगड निखळलेले निदर्शनास आले.
