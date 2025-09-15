कुटूंब आले, त्याला भेटले अत्यानंद झाला

पोलिसांच्या मदतीने दोन वर्षांनी गोलूची घरवापसी
प्रयत्नांना यश; निवारागृहातून सुखरूप घरी परतला युवक
वसई, ता. १५ (बातमीदार) ः पोलिस अनेकदा गुन्हेगारांना शासन करताना दिसतात. परंतु, वर्दीमागील माणसाचेही दर्शन अनेक घटनांमधून होते. अशीच एक घटना पालघर जिल्ह्यात घडली आहे. दोन वर्षांपूर्वी गोलू प्रजापती अत्यंत बिकट अवस्थेत पोलिसांमार्फत वसई विरार निवारागृह केंद्रात आणले होते. त्याची मानसिक अवस्था स्थिर नसल्याने तो कोणाशीही बोलत नव्हता. मात्र, त्याला वैद्यकीय सेवेसह मानसिक आधार देत त्याचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
वसई विरार शहरात गोलू प्रजापती हा पोलिसांना बिकट अवस्थेत आढळला होता. त्याला पालिकेच्या निवारा केंद्रात नेण्यात आले. मानसिक परिस्थितीमुळे तो कोणाशी संवाद साधत नव्हता. यामुळे त्याचे कुटुंबिय शोधायचे कसे, असा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला होता. मात्र, सातत्याने कौन्सलिंग केल्याने गोलू हळूहळू संवाद साधू लागला आणि त्याने त्याच्या आईचा मोबाईल नंबर सांगितला. त्यामुळे त्याच्या कुटूंबापर्यंत पोहचण्याचा मार्ग मिळाला.
पोलिसांनी फोन करताच आईला भावना अनावर झाल्या. गेल्या दोन वर्षापासून सर्व कुटुंब त्याला शोधत होते. गोलूची माहिती मिळताच त्याचे वडील, भाऊ आणि नातेवाईक निवारागृहामध्ये आले.
वसई विरार शहर महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेघर असणाऱ्या नागरिकांना निवारा केंद्रात आणले जाते आणि त्याची देखभाल, वैद्यकीय सेवा आणि अन्य माध्यमातून मदत करत असते. गोलू प्रजापती हा देखील निवारा केंद्रात होता.
- रुपाली कदम, शहर व्यवस्थापिका, दीनदयाल अंत्योदय योजना
गोलू कुटुंबियांच्या स्वाधीन
वसई विरार शहर महापालिकेच्या बोधी बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था संचलित शहरी बेघर निवारा केंद्र वालीव येथे सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून गोलूला त्यांच्या कुटुंबियांच्या ताब्यात देण्यात आले. यावेळी त्याच्या कुटुंबियांनी पालिका, पोलिस प्रशासन आणि संस्थेचे आभार मानले.
फोटो
वसई : तब्बल दोन वर्षांनी गोलू कुटूंबीयांसोबत घरी परतताना.
