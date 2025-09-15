तुर्भे क्षेपणभूमीवर कचरा व्यवस्थापनाला मिळणार गती
तुर्भे क्षेपणभूमीवर कचरा व्यवस्थापनाला मिळणार गती
नवव्या सेलच्या उभारणीसाठी कोट्यवधींच्या मागवल्या निविदा
नेरूळ, ता. १५ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील वाढत्या कचरा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने तुर्भे येथील क्षेपणभूमीवर नवव्या कचरा साठवण आणि प्रक्रिया सेलची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तब्बल नऊ कोटी ३० लाख ७५ हजार ४०६ रुपयांचा निधी मंजूर करून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
सध्या तुर्भे क्षेपणभूमीवर दररोज ६५० ते ७५० मॅट्रिक टन कचरा आणून त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते. येथे असलेला आठवा सेल आता पूर्ण क्षमतेने भरला जात असल्यामुळे कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी टाळण्यासाठी नववा सेल सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील कचऱ्याचा ताण कमी होणार असून, नागरिकांना स्वच्छतेच्या सुविधांमध्ये मोठा बदल जाणवणार आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की नव्या सेलमुळे केवळ कचरा व्यवस्थापन सुधारेल असे नाही, तर पर्यावरणीय समतोल राखण्यासही मदत होणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबत शहरात कचऱ्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.
............
शहर अभियंता विभागाच्या देखरेखीखाली हा प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण केला जाणार असून, कामकाज सुरू झाल्यानंतर कचऱ्याचे साठवण आणि प्रक्रिया करण्याच्या कार्यक्षमतेत मोठी सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या दृष्टीने हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण योग्य व्यवस्थापनाशिवाय कचऱ्यामुळे आरोग्यविषयक समस्या, दुर्गंधी आणि पर्यावरण प्रदूषण वाढते. यामुळे नव्या सेलच्या स्थापनेमुळे नागरिकांना स्वच्छ आणि आरोग्यदायी वातावरण मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. नवी मुंबई महापालिका स्वच्छ भारत अभियानाशी सुसंगत राहून कचरा व्यवस्थापनातील आधुनिक उपाययोजना राबवण्यावर भर देत आहे. तुर्भे येथील नववा सेल हा त्याचाच एक भाग असून, आगामी काळात शहरातील स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी तो एक भक्कम टप्पा ठरणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.