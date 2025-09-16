अंधेरी नागरदास रोडवर दुभाजकाची गरज
अंधेरी नागरदास रोडवर दुभाजकाची गरज
वाहतूक कोंडीचा त्रास; रिक्षाचालकांचा चुकीच्या मार्गाने प्रवास
जोगेश्वरी, ता. १६ (बातमीदार) ः अंधेरी पूर्वेतील जुना नागरदास रोडवरील चौकाजवळील चारी बाजूंनी असलेल्या रस्त्यांवर दुभाजक नसल्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. वाहनचालक एका लेनमधून दुसऱ्या लेनमध्ये बेफिकीरपणे प्रवेश करतात. परिणामी सतत रहदारी विस्कळित होते. परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होते.
अंधेरी रेल्वेस्थानक परिसरात ये-जा करण्यासाठी, अंधेरी भुयारी मार्ग तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गाकडे जाणारा हा एकमेव मार्ग असल्याने या रस्त्यावर दिवसरात्र प्रचंड वर्दळ असते. सकाळ-संध्याकाळी गर्दीच्यावेळी तर नागरदास रोडवरील कोंडी असह्य होते. विशेषतः रिक्षाचालकांकडून चुकीच्या मार्गाने वाहन चालवण्याचे प्रकार नेहमीच आढळतात.
दुभाजकाच्या अभावाचा फायदा घेत नियमभंग खुलेआम केला जातो. नागरिकांच्या तक्रारीनुसार, असे उल्लंघन वारंवार होत असले तरी वाहतूक पोलिसांकडून कोणतीही ठोस दंडात्मक कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे वाहनचालकांमध्ये बिनधास्तपणा वाढला असून, नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. वाहतूक नियमनाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या वाहतूक विभागातील पोलिस हवालदार सरस्वती सकट यांनी सांगितले की, दुभाजक नसल्यामुळे येथील वाहतूक नियंत्रण करणे फारच जिकिरीचे झाले आहे. अनेकदा रस्त्यावर प्रचंड कोंडी झाल्यास ती सोडवण्यासाठी वॉर्डनऐवजी स्थानिक रिक्षाचालकांची मदत घ्यावी लागते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे, असे त्यांनी सांगितले. योग्य दुभाजक उभारल्यास वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवासी व नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
रस्ता ओलांडताना भीती
दुभाजक नसल्याने अपघाताचा धोका आहे, असे वाहतूक विभागातील पोलिस हवालदार सरस्वती सकट यांनी सांगितले. पादचाऱ्यांनाही रस्ता ओलांडताना जीव धोक्यात घालावा लागतो. हाकेच्या अंतरावर असलेल्या के-पूर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तसेच रस्ते वाहतूक विभागाने तातडीने लक्ष घालून या चौकात दुभाजक उभारावेत, अशी मागणी नागरिक व स्थानिक पोलिसांकडून सातत्याने केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.