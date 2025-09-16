वसई विकास बँकेला ६ कोटींचा नफा
विरार, ता.१६ (बातमीदार) : वसई विकास सहकारी बँकेची ४२ वार्षिक सभा काल देवतलाव येथील वसई शेतकरी सोसायटीच्या सभागृहात संपन्न झाली. खेळीमेळीत झालेल्या या सभेत बँकेतर्फे भागधारकांना ६ टक्के काभाऊंश जाहीर करण्यात आला. बँकेला २४-२५ ह्या वर्षात ६ कोटींचा नव्व्ल नफा झाल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.
बँकेच्या ४२ व्या वार्षिक सभेत चेअरमन आशयाचे राऊत यांचे अभिभाषण झाली. यावेळी आशय राऊत यांनी बँकेच्या आता पर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा घेतला. सद्या बँके आधुनिकतेच्या काळात तंत्रज्ञानाचा मोठा उपयोग करत आहे. त्याचा एक भाग म्हणजे बँकेने मोबीफास्ट ऍप सुरु केले असून ते ग्राहकाभिमुख ठरले आहे. लवकरच यामध्ये बिल मेन्टचे सुविधा सुरु करण्यात येणार आहे.
बँकेचे सभासद,भागधारक,संचालक,अधिकारी,कर्मचारी एकत्रित काम करत असल्याने बँकेला यावर्षात अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. हे मोठे यश आहे. २४-२५ ह्या वर्षात बँकेचे भाग भांडवल ३४.२२ वरून ३४.८७ कोटी झाले आहे. बँकेच्या ठेवी १५५४ कोटी आहेत. बँकेने चालू वर्षात ६.८० कोटी इतका निव्व्ल नफा कमविला आहे. तर बँकेने यावर्षी भागधारकांना ६ टक्के लाभांश देण्यास सभेने मंजुरी दिली आहे, २०२४-२५ ह्या काळात सभासद कल्याण निधीतून एकंदर ८९ सभासदांना २३.१६ लाखाची मदत करण्यात आली आहे. या वार्षिक सभेत मुख्यकार्यकारी अधिकारी दिलीप ठाकूर यांनी बँकेच्या एकंदरीत प्रशासकीय व आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. सभेच्या शेवटी व्हाईस चेअरमन शिरीष राऊत यांनी आभार मानले
