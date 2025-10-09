कोर्लई गावात कणशीच्या सणाची परंपरा कायम
कोर्लई गावात कणशीच्या सणाची परंपरा कायम
काळ्या मातीतले पहिले उत्पन्न देवाला अर्पण
मुरूड, ता. ९ (बातमीदार) : मुरूड-जंजिरा तालुक्यातील कोर्लई या सुंदर सागरी गावात पारंपरिक श्रद्धेने साजरा होणारा कणशीचा सण यंदाही मोठ्या उत्साहात पार पडला. पावसाळ्यानंतर भाताचे पीक बहरून आल्याने शेतकऱ्यांनी निसर्गाच्या कृपेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत पहिले उत्पन्न देवाला अर्पण केले.
कोर्लई गावातील ख्रिस्ती समाजात प्रत्येक वर्षी ४ ऑक्टोबर रोजी हा सण साजरा केला जातो. जून महिन्यात केलेल्या भातलागवडीचे पीक या काळात परिपक्व होते. काळ्या मातीतून तयार झालेले हे पहिले अन्न देवाच्या चरणी अर्पण करून, ‘देवाच्या आशीर्वादाने वर्षभर पीक चांगलं यावे’ अशी सामूहिक प्रार्थना करण्यात येते. या निमित्ताने गावातील महिला पारंपरिक वेषात, हातात भाताच्या लोम्ब्या घेऊन शेतात जाऊन विशेष प्रार्थना करतात. त्यानंतर सजवलेल्या बैलगाड्यांमधून या लोम्ब्या घेऊन सर्वजण माउंट कार्मेल चर्चकडे प्रस्थान करतात. शेतातील पहिले अन्न चर्चमध्ये आणून देवाला अर्पण केले जाते. त्यानंतर भारतातील सर्व शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि बैलांच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. या धार्मिक सोहळ्याला गावातील लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्व जण उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. याप्रसंगी माउंट कार्मेल चर्चचे धर्मगुरू फादर बोनाव्हेंचर नुनीस यांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले की, भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. निसर्ग आणि शेतकरी हे आपल्या जीवनाचे आधारस्तंभ आहेत. देवाचे आणि निसर्गाचे आभार मानणे हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, असे ते म्हणाले. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कोर्लई ग्रामस्थांनी शेती, शेतकरी आणि निसर्ग यांच्यावरील आपली नाळ कायम ठेवत परंपरेचा वारसा जपला. कणशीचा सण हा केवळ धार्मिक विधी नसून, निसर्गाशी असलेले आपले नाते दृढ करण्याचे प्रतीक असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.