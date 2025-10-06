सराईत मोबाईलचोराला अटक
सराईत मोबाईल चोराला अटक
चेंबूर, ता. ६ (बातमीदार) ः मोबाईल फोन व फर्निचर चोरी करणाऱ्या सराईत चार चोरांना देवनार पोलिसांनी अटक केली आहे. रियान रियाजुद्दीन शेख (२९), अजय बोडडे (२४), समीर अन्सारी (२३), इरफान साजिद खान उर्फ अमन (२४) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
देवनार पोलिस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या परिमंडळ सहामध्ये गेल्या काही दिवसांत अज्ञात चोरट्यांनी एका दुकानातून दोन मोबाईल फोन आणि फर्निचरचा तुकडा चोरला होता. यासंदर्भात देवनार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. देवनार पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रमेश यादव यांनी गुन्हे प्रकटीकरण अधिकारी कैलाश सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली पथक तयार केले. या पथकाने गुप्त खबऱ्यातर्फे सापला रचून आरोपींना अटक केली. आरोपींकडून मोबाईल फोन व इतर वस्तू असा ३०,००० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
