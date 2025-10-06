डहाणू बाजारपेठेतील हंगामी दुकानांवर कारवाई
कासा, ता. ६ (बातमीदार) : डहाणू नगरपरिषद हद्दीत दसरा सणाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्याच्या कडेला थाटल्या जाणाऱ्या हंगामी दुकानांवर तोडक कारवाई करण्यात आली. शहरातील मुख्य सोमवार बाजार परिसर, तसेच सागरनाका व केटी नगर भागातील फुलविक्रेत्यांच्या दुकानांवरही कारवाई करण्यात आली. लवकरच अन्य ठिकाणीही कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाकडून संकेत मिळत आहेत.
सणासुदीच्या काळात परवानगीशिवाय रस्त्याला लागून दुकाने थाटल्यामुळे वाहतुकीत कोंडी निर्माण होत होती. त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढत असल्याने नगरपरिषद व पोलिस प्रशासनाने संयुक्त कारवाई केली, मात्र कारवाई केवळ मुख्य रस्त्यापुरती मर्यादित राहिल्याने शहरातील इतर भागातील अनधिकृत दुकानांवर अद्याप कारवाई का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यापूर्वी दुकानदारांना वारंवार सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीदेखील सहकार्य न केल्यामुळे कारवाई अपरिहार्य झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुढील काही दिवसांत शहरातील इतर भागांतही रस्त्याच्या कडेला थाटलेल्या अनधिकृत दुकानांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नगरपरिषद प्रशासनाने सांगितले.
शहरातील मुख्य रस्त्यावर हंगामी व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांनी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता दुकाने थाटली होती. यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत होता. सध्या कारवाईला सुरुवात करण्यात आली असून येत्या काळात इतर ठिकाणीदेखील कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
- अक्षय गुडधे, मुख्याधिकारी, डहाणू नगरपरिषद
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.