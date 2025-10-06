नंदाखाल परिसरात वीजसमस्येविरुद्ध आक्रोश मोर्चा
विरार, ता. ६ (बातमीदार) : वसई तालुक्यात सतत खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याविरुद्ध नंदाखाल संघर्ष समितीने महावितरण कंपनीकडे आक्रोश व्यक्त केला आहे. समितीने वसई स्थानकाच्या पूर्व परिसरातील महावितरण कार्यालयातील अभियंत्यांकडे पत्र सादर करून १३ मागण्या केल्या आहेत.
२६ सप्टेंबरपासून सलग तीन दिवस सातपाडा, नवापूर, वटार कोफराड, राजोडी आणि नंदाखाल परिसर संपूर्णपणे अंधारात होता. त्याचवेळी आगाशी, उमराणे आदी भागात वीजपुरवठा सुरळीत होता. या प्रकरणाला महावितरण आणि सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचा दावा केला आहे. या मोर्चामध्ये संघर्ष समितीने विविध मागण्यांचे पत्र महावितरणला दिले. उंगणभाट गावाजवळ जुना झालेला ट्रान्स्फॉर्मर, खांब तातडीने बदलावेत. वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत करावी, वटार विभागात मंजूर झालेले सबस्टेशन तातडीने उभारावे, कुशल कामगारांचे मनुष्यबळ वाढवावे, अशा तांत्रिक समस्यांचा ही समितीने उल्लेख केला आहे. या मागण्यांचे पत्र जॉन परेरा, विन्सेंट परेरा, पायस मचाडो, डॉमिनिक रुमाव, आणि रॉजर रोड्रिक्स यांनी सादर केले आहे.
