कचरा अधिनियमांची होते पायमल्ली
जैववैद्यकीय कचरा अधिनियमांची पायमल्ली
जिल्हास्तरीय समितीचेही दुर्लक्ष; पर्यावरण, मानवी आरोग्याचे नुकसान
जव्हार, ता. ६ (बातमीदार) : जव्हार शहर हे तालुक्याचे ठिकाण असल्याने येथे प्रशासकीय, बँक, शाळा, महाविद्यालये, खरेदी-विक्री आणि दवाखाना ही कामे होत असतात. तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायती व दोन ग्रामदान मंडळे या भागातील नागरिकांना नित्यनियमाने जव्हार शहरात यावे लागते. त्यामुळे शहरात रोजच हजारो नागरिकांची रेलचेल असते. असे असताना खासगी रुग्णालयात रुग्ण दाखल झाल्यानंतर त्यासाठी वापरण्यात येणारे जिन्नस योग्य प्रकारे विल्हेवाट न लावता रस्त्यावर फेकण्याचा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे जव्हार शहरात जैववैद्यकीय कचरा अधिनियमांची पायमल्ली होत असल्याचे चित्र आहे.
शहरातील काही स्टोअर्स, रुग्णालये, मेडिकल डायग्नोस्टिक लॅब्स आणि खासगी रुग्णालयांतील जैववैद्यकीय कचरा उघड्यावर जाळण्यात येत असल्याने प्रदूषण होत आयसीयू युनिट्समुळे हा भाग आरोग्यसेवेचा मुख्य केंद्रबिंदू बनला आहे. या रुग्णालयातून निघणारा घातक जैविक कचरा नष्ट करण्यासाठी जैववैद्यकीय कचरा अधिनियम २०१६मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या अधिनियमाची खासगी रुग्णालयांकडून सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. हा घातक कचरा उघड्यावर फेकला जात आहे. शहरातील अनेक रुग्णालये, लॅब्ज बायोमेडिकल वेस्टेज उघड्यावर फेकून पर्यावरणाचे आणि मानवी आरोग्याचे नुकसान करीत आहेत. याकडे जिल्हास्तरीय समितीचेही दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिक तक्रार करीत आहेत. हॉस्पिटल व क्लिनिकमधील बायोमेडिकल कचरा प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये भरून थेट रस्त्यावर फेकला जात आहे. त्यामुळे परिसरात दुर्गधी, कचऱ्याचे ढीग आणि डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. संसर्गजन्य आजारांचा फैलाव होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. अग्निसुरक्षेचा प्रश्न पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याचे आढळून आले आहे.
नगर परिषदेने लक्ष देण्याची गरज
जव्हार नगर परिषद प्रशासनाने खासगी रुग्णालयाचा जैववैद्यकीय कचरा उघड्यावर फेकणाऱ्यांवर तसेच जळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करीत नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केला जात आहे. तो थांबवावा.
जव्हार शहरातील जैववैद्यकीय कचरा उघड्यावर फेकण्यात येत असल्याची तोंडी तक्रार आरोग्य विभागाने सांगितली आहे. त्यावर लक्ष ठेवून कडक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- मानिनी कांबळे, मुख्याधिकारी, जव्हार नगर परिषद
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.