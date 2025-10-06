शहाडमध्ये जमिनीच्या वादातून तुंबळ हाणामारी
शहाडमध्ये जमिनीच्या वादातून तुंबळ हाणामारी
सख्या काका-पुतण्यामध्ये हाणामारी ; तिघेजण जखमी
डोंबिवली, ता. ६ : कल्याण पश्चिमेतील शहाड कोळीवाडा परिसरात शनिवारी (ता.४) संध्याकाळी वडिलोपार्जित जमिनीच्या वादातून दोन नातेवाईक कुटुंबांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. या वादात लोखंडी हत्यारांचा वापर करत मारहाण झाली असून, तिघे जण जखमी झाले आहेत. ही धक्कादायक घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
विनोद दत्तात्रय कोट व त्यांचे कुटुंबीय शहाडमध्ये राहतात. काही काळापासून त्यांचा काका विष्णू कोट यांच्याशी जमिनीच्या मालकीवरून वाद सुरु होता. शनिवारी विनोदचे वडील दत्तात्रय कोट घराच्या टेरेसवर साफसफाई करत असताना, काकांनी तिथे पाण्याची टाकी बसवली जात असल्याचा गैरसमज करून वाद सुरू केला. क्षणातच हा वाद शिवीगाळ आणि मारहाणीत बदलला. काका विष्णू , काकू लीलाबाई व मुलगा कुणाल यांनी विनोद व त्याच्या आई-वडिलांना लोखंडी हत्यार, दगड वापरून हल्ला केला. विनोदच्या डोक्यावर व डोळ्याजवळ गंभीर मार लागला असून इतर दोघे किरकोळ जखमी झाले आहेत.खडकपाडा पोलिसांनी दोन्ही पक्षांविरोधात परस्पर गुन्हे दाखल केले असून, अधिक तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
