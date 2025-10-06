कल्याण मॅरेथॉनसाठी नोंदणीला सुरुवात
कल्याण, ता. ६ (वार्ताहर) : रोटरी क्लब ऑफ न्यू कल्याणतर्फे आयोजित ‘रोटरी कल्याण मॅरेथॉन २०२५’साठी स्पर्धक नोंदणीला शनिवारी (ता. ४) प्रोमो रनद्वारे सुरुवात करण्यात आली. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे उपायुक्त संजय जाधव यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून नोंदणीची सुरुवात करण्यात आली. या वेळी भारतासह दक्षिण आफ्रिकेतील कॉम्रेड मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालेले नामवंत धावपटूही उपस्थित होते. या मॅरेथॉनमध्ये ३, ५,१०,२१ आणि ४२ किमी अशा विविध गटांत स्पर्धा होणार असून, २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्य मॅरेथॉनचे आयोजन केले आहे. रोटरी मॅरेथॉनमधून मिळणारा निधी दिव्यांगांसाठी सुरू असलेल्या रोटरी दिव्यांग सेंटरसाठी वापरला जातो, जिथे शेकडो लोकांना मोफत कृत्रिम अवयव बसवण्यात आले आहेत. स्पर्धेच्या तयारीत रस्ते व विद्युत व्यवस्था उत्तम ठेवण्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी दिले. याबद्दल कार्यक्रमात त्यांचे आणि अतिरिक्त शहर अभियंता प्रशांत भागवत यांचे विशेष आभार मानण्यात आले. कार्यक्रमात कॉम्रेड मॅरेथॉनचे अनुभवी धावपटू सतीश गुजराण, देव चौधरी, गीतांजली लेंका, अनिल कोर्वी, दिलीप घाडगे, लेफ्टनंट कमांडर विजय नायर यांचा सत्कार करण्यात आला. यंदा या स्पर्धेचे सहावे वर्ष असून, देशभरातील धावपटूंमध्ये या मॅरेथॉनला मानाचे स्थान प्राप्त झाले आहे.
