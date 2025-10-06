उल्हासनगरात दगडफेकप्रकरणी एकाला अटक
उल्हासनगर, ता. ६ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक २ येथील रमाबाई टेकडी परिसरात देवी विसर्जनादरम्यान भक्तांवर नशेत असलेल्या टोळक्याने दगडफेक केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. याप्रकरणी उल्हासनगर पोलिसांनी साहिल ऊर्फ नॉडी जोगदंडे याला अटक केली असून, इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.
जय अंबिका तरुण मित्रमंडळामार्फत रमाबाई टेकडी येथे नवरात्रोत्सव साजरा करण्यात आला. दसऱ्याच्या दिवशी देवी विसर्जन करून मंडळाचे सदस्य व भक्त परतत असताना नशेत असलेल्या दहा जणांच्या टोळक्याने अचानक दगडफेक करत हल्ला केला. या टोळीत सागर सुरडकर ऊर्फ पिकाचू, मारी, रिक्षाचालक गोजा, गफलती ऊर्फ सोनू, नॉडी, श्रवण, सिद्धार्थ आणि इतरांचा समावेश असल्याचे समोर आले. हल्ल्यात गणेश पवार याच्या पायावर आणि वैभव लोंढे याच्या डोक्यावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आला होता. दोघेही गंभीर जखमी असून, त्यांच्यावर उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच उल्हासनगर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने तत्परतेने कारवाई करून नॉडीला अटक केली आहे. उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
