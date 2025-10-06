सोन्याची चोरी तीन तासांत उघड
उल्हासनगर, ता. ६ (वार्ताहर) : फक्त तीन तासांत सोन्याच्या चोरीचा गुन्हा उघडकीस आणत आरोपीला गजाआड करणारे विठ्ठलवाडी पोलिस पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. सोन्याच्या दुकानातून १८४ सोन्याचे मणी चोरणाऱ्या आरोपीचा शोध तांत्रिक तपासाद्वारे घेऊन पोलिसांनी काही तासांतच गुन्हा सोडवला.
विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्यात सोनाराच्या दुकानातून सोन्याचे मणी चोरीला गेल्याची तक्रार शनिवारी (ता. ४) रात्री साडेअकराच्या सुमारास दाखल करण्यात आली होती.
फिर्यादीच्या सोन्याच्या दुकानातून अज्ञात व्यक्तीने काउंटरवर ठेवलेले सुमारे १५ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे मणी चोरी करून नेले होते. तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी गुन्हे प्रकटीकरण पथक तपासासाठी तत्परतेने रवाना केले. तपासादरम्यान पोलिस शिपाई मंगेश वीर आणि सुनील गावित यांनी दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक माहिती तपासून संशयिताचा मागोवा घेतला. त्यानंतर आरोपी मोहम्मद हुसेन इनायत अली खान (वय ४०, रा. सोनिया कॉलनी, खडेगोलवली, कल्याण पूर्व) गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीचा तांत्रिक तपासाद्वारे शोध घेत पोलिसांनी काही तासांतच त्याला ताब्यात घेतले. अंगझडतीदरम्यान १५ ग्रॅम वजनाचे १८४ नग सोन्याचे मणी जप्त केले. म्हणजेच चोरी गेलेला १०० टक्के माल पोलिसांच्या ताब्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) चंद्रहार गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने पार पाडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.