उत्कृष्ट शाळा-उणेगावमध्ये शारदोत्सावानिमित्त विविध स्पर्धांचे आयोजन
माणगाव (वार्ताहर) ः तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषद उत्कृष्ट शाळा, उणेगाव येथे पारंपरिक पद्धतीने शारदोत्सव मोठ्या उत्साहात व सांस्कृतिक वातावरणात साजरा करण्यात आला. या उत्सवाच्या निमित्ताने शाळेत विद्यार्थ्यांचे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व विकसित होण्यासाठी विविध बौद्धिक, सांस्कृतिक व सर्जनशील स्पर्धांचे आयोजन केले होते. यामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतला व आपली कलात्मकता व ज्ञान कौशल्ये सादर केली.
शारदोत्सवाच्या प्रारंभी पानाफुलांची रांगोळी स्पर्धा घेण्यात आली. यानंतर हस्ताक्षर व श्रुतलेखन स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी अचूक लेखन व सुलेखनाची उजळणी करून आपली भाषा समज व एकाग्रता दाखवून दिली. मराठी व इंग्रजी शब्द आठवून लिहिणे, स्पेलिंग पाठांतर व लेखन स्पर्धा यामधून विद्यार्थ्यांचे भाषिक ज्ञान व स्मरणशक्ती तपासली गेली. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेण्यात आलेल्या प्रश्नमंजुषा स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी विविध विषयांवरील प्रश्नांना अचूक उत्तरे देऊन सामान्यज्ञान सिद्ध केले. तसेच, वक्तृत्व स्पर्धेत महात्मा गांधी व स्वच्छतेचे आपल्या जीवनातील महत्त्व या विषयांवर विद्यार्थ्यांनी स्फूर्तिदायक विचार मांडले.
या सर्व उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मकतेबरोबरच आत्मविश्वास, सर्जनशीलता, सांघिक भावना, भाषिक आणि बौद्धिक कौशल्ये विकसित झाली. या सर्व स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी मुख्याध्यापक व सर्व शिक्षकवृंदांचे मार्गदर्शन, अचूक नियोजन व समन्वय महत्त्वाचा ठरला. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी गोरेगाव केंद्राचे केंद्रप्रमुख तथा बीट विस्तार अधिकारी कुमार खामकर यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. माणगाव तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकारी सुरेखा तांबट यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले.
