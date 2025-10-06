गुणवंत शिक्षक पुरस्कारासाठी नामांकन दाखल करण्याचे आवाहन
विरार ता. ६ (बातमीदार) ः शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आयुष्यभर कार्यरत असणाऱ्या देशाच्या माजी शिक्षण सचिव, यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या शिक्षण विकास मंचच्या संस्थापक व मुख्य संयोजक डॉ. कुमुद बन्सल यांच्या नावाने यशवंतराव चव्हाण सेंटरकडून गेल्या दोन वर्षांपासून डॉ. कुमुद बन्सल राज्यस्तरीय गुणवंत शिक्षक पुरस्कार दिला जातो. पुरस्काराचे यावर्षीचे नामांकन सुरू करण्यात आले असून, शिक्षण क्षेत्रात उत्तम काम करणाऱ्या जास्तीत जास्त शिक्षकांची नामांकने दाखल करावीत, असे आवाहन शिक्षण विकास मंचचे मुख्य संयोजक तथा राज्याचे माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी केले आहे.
या पुरस्कार प्रक्रियेतील विशेष बाब म्हणजे कोणत्याही शिक्षकाने स्वतःच स्वतःचे नामांकन दाखल करायचे नसून उत्तम काम करणाऱ्या शिक्षकांना ओळखणाऱ्या, त्यांच्या कामाची व्यवस्थित माहिती असणाऱ्या शाळा किंवा त्या शाळांचे मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, ग्रामपंचायत सरपंच आणि सदस्य, ग्राम विस्तार अधिकारी अंगणवाडी सेविका, यांच्यासह सर्वसामान्य ग्रामस्थ किंवा अगदी विद्यार्थ्यांचे पालकसुद्धा शिक्षकांचे नामांकन दाखल करू शकणार आहेत. यशवंतराव चव्हाण सेंटरकडून नामांकनासाठी गुगल फॉर्म तयार करण्यात आला आहे. आजपासून १७ ऑक्टोबरपर्यंत नामांकन दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, प्रत्यक्ष पुरस्कारांचे वितरण ४ जानेवारी २०२६ रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.
