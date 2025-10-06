नगराध्यक्षपद ओबीसींसाठी आरक्षित
पालघर, ता. ६ : डहाणू, जव्हार आणि पालघर या नगर परिषदांसह तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण आज (ता. ६) जाहीर झाले आहे. डहाणू नगर परिषदेत सर्वसाधारण, जव्हारमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग, तर महत्त्वपूर्ण अशा पालघर नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदावर ओबीसी अर्थात नागरिकांचा मागासवर्ग असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. तिन्ही नगर पंचायत नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण ओबीसींसाठी आहे.
२०१९ मध्ये झालेल्या नगर परिषदांच्या निवडणुकीच्या आरक्षणात डहाणू नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण म्हणून आरक्षित होते. आगामी निवडणुकासाठी सोमवारी झालेल्या सोडतीत या नगर परिषदेसाठी पुन्हा सर्वसाधारण आरक्षण पडले आहे. जव्हार नगर परिषदेत यापूर्वी ओबीसी साधारण असे आरक्षण होते. आज निघालेल्या आरक्षणात जव्हारमध्ये सर्वसामान्य महिलेसाठी आरक्षण आहे. पालघर नगर परिषदेत यापूर्वी सर्वसाधारण महिलासाठी आरक्षण होते. आता हे आरक्षण ओबीसी अर्थात नागरिकांचा मागसवर्ग असे आरक्षण जाहीर झाले आहे.
तलासरी नगर पंचायतीवर २०१९ मध्ये अनुसूचित जमातीचे नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण होते. आता येथे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी म्हणून आरक्षण पडले आहे. विक्रमगड नगर पंचायतवर यापूर्वी ओबीसी आरक्षण होते. आताही हे आरक्षण कायम आहे. मोखाडा येथे सर्वसाधारण आरक्षण होते, मात्र आता येथे ओबीसी आरक्षण पडले आहे.
२०१९ मध्ये नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट जनतेतून घेण्यात आली होती. त्या वेळी डहाणूमध्ये भाजपचे भरत राजपूत, जव्हारमध्ये शिवसेनेचे चंद्रकांत पटेल आणि पालघरमध्ये महाविकास आघाडीच्या डॉ. उज्ज्वला काळे निवडून आल्या होत्या. तलासरी नगर पंचायतीमध्ये माकपचे सुरेश भोये, विक्रमगडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंका पडवले, मोखाडा नगराध्यक्षपदी शिवसेनेचे अमोल पाटील नगराध्यक्ष होते. त्यानंतर आता तिन्ही नगरपरिषदांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे तिथे प्रशासक कार्यरत आहेत.
