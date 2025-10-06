भाजप पदाधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा
भाजप पदाधिकाऱ्यांवर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा
कल्याण, ता. ६ (वार्ताहर) : काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी प्रकाश पगारे यांचा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी द्वेषभावनेतून अपमान केल्याप्रकरणी भीमशक्ती संघटनेने ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची कडक मागणी केली आहे. भीमशक्ती संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस ॲड. अपेक्षा दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नायब तहसीलदार कविता देशमुख यांना निवेदन दिले. त्यांनी भाजप जिल्हा अध्यक्ष नंदू परब, माळी व इतरांवर अनु. जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध सुधारित कायदा २०१५ नुसार त्वरित गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
प्रकाश पगारे हे बौद्ध समाजाशी संबंधित असून, त्यांच्यावर झालेल्या जातीय द्वेषभावनेतून अपमानामुळे समाजात मोठा संताप आहे. भीमशक्ती संघटनेच्या या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश सामाजिक समरसता राखणे आणि अन्यायकारक वर्तन रोखणे आहे. या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे अन्यथा भीमशक्ती संस्थापक खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांच्या आदेशानुसार संघटना रस्त्यावर उतरून ठाणे आणि आसपासच्या भागात जोरदार आंदोलन करेल, असेही ॲड. अपेक्षा दळवी यांनी सांगितले. या वेळी भीमशक्ती संघटनेचे मंगेश इंगळे, अण्णा पंडित, दीपक मागाडे, ऍड. गुलाब खंदारे, सचिन भोसले, उज्ज्वला पंडित, अशोक पगारे, आदर्श दळवी, सचिन संगारे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
