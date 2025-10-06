अभिजात मराठी भाषा सप्ताह उत्साहात
कळवा, ता. ६ (बातमीदार) ः ठाण्यातील अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग कार्यालयाच्या वतीने ३ ऑक्टोबर ते ९ ऑक्टोबर २०२५पर्यंत हा अभिजात मराठी भाषा सप्ताह साजरा केला जात आहे, याची सुरुवात शुक्रवार (ता.३) अप्पर आयुक्त माननीय गोपीचंद कदम साहेब यांच्या उपस्थित करण्यात आला.
माझी मराठीची बोलू कौतुके! परी अमृतातेही पैजा जिंके!! या ओवी प्रमाणे मराठी भाषा समृद्ध करण्यासाठी अभिजात मराठी भाषा सप्ताह निमित्त मराठी भाषा, मराठी संस्कृती टिकली पाहिजे यासाठी मराठी भाषेचे महत्व आणि आपली जबाबदारी या विषयावर महाराष्ट्र शासन नियुक्त समुपदेशक कल्पेश मनोहर शिंदे यांनी या कार्यक्रमात व्याख्यान दिले आणि कवी रमेश तारमले यांनी कविता सादर करून मराठी भाषेचे महत्व वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित केले. अभिजात मराठी भाषा सप्ताह निमित्ताने कल्पेश शिंदे व रमेश तारमले यांना अप्पर आयुक्त कदम यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. या विभागात कार्यरत असणारे निलेश पाटील व आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांनी मराठी भाषेला अभिजीत दर्जा प्राप्त व्हावा मराठी भाषा समृद्ध व्हावी तिचे संवर्धन व्हावे यासाठी ८ ऑक्टोबरपर्यंत विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे होते. यावेळी "मराठी भाषा आपण जपली पाहिजे, टिकली पाहिजे" यासाठी कार्यक्रमासाठी उपस्थिताकडून प्रतिज्ञा म्हणून घेण्यात आली.
