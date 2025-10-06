रस्त्यासाठी टीडीआरच्या बदल्यात जागेसाठी नकार
भाईंदर, ता. ६ (बातमीदार) : भाईंदर पश्चिमेतील खोपरा गाव येथे जाण्यासाठी कुंभार्डा रस्ता विकसित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी खासगी जागांचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. हे भूसंपादन टीडीआरच्या बदल्यात करून जागेचा ताबा देण्याबाबत महापालिकेने जमीनमालकांना कळवले होते, मात्र टीडीआरच्या बदल्यात जमीन देण्यास मालकांनी नकार दिला आहे, तर काहींनी महापालिकेला प्रतिसादच दिलेला नाही. आता या मालकांना जागेची किंमत मोजून जमिनींचे हस्तांतर करून घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी तब्बल १५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून हाती घेण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांसाठी खासगी जागांचे भूसंपादन करावे लागते. प्रत्येकवेळी जमिनींचा बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्याएवढी महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम नसल्याने जमीन मालकांना जमिनीच्या क्षेत्रफळाएवढे विकास हक्क हस्तांतर प्रमाणपत्र (टीडीआर) देण्यात येते, मात्र खोपरा गावाकडे जाण्यासाठीचा कुंभार्डा रस्ता विकसित करण्यासाठी जमीन मालक टीडीआर घेण्यास तयार नाहीत. खोपरा गाव हे भाईंदर ते उत्तन या मुख्य रस्त्यापासून बरेच आत आहे. या गावाकडे जाण्यासाठी पक्का रस्ता नाही. परिणामी पावसाळ्यात गावकऱ्यांचे प्रचंड हाल होतात. गावाकडे जाण्यासाठी पक्का रस्ता व्हावा, अशी स्थानिकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. तांत्रिक कारणांमुळे हा रस्ता विकसित करणे महापालिकेला शक्य होत नव्हते. दुसरीकडे याच परिसरात मेट्रोची कारशेड उभारण्यात येणार असल्याने हा रस्ता विकसित करणे आवश्यक बनले आहे.
पालिकेकडून प्रक्रिया सुरू
काही महिन्यांपूर्वी तांत्रिक अडथळे दूर करून महापालिकेने रस्ता विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. याठिकाणी १२ मीटर रुंद रस्ता बांधण्यात येणार आहे, मात्र त्याआधी रस्त्याखाली येणाऱ्या जमिनींचे भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. खासगी जमिनींचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे.
आयुक्तांकडून मान्यता
जमिनींचा ताबा टीडीआर देऊन घेण्याऐवजी भूसंपादन अधिनियमानुसार संपादित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार या जमिनींची किंमत अंदाजे १५ कोटी होत आहे. या खर्चाला आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. आता जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
जमिनीची मालकी
मालक जागा (चौरस मीटर)
सरकार ७,१५०
मीठ विभाग ४,०४१
खासगी मालकी १७,१५८
