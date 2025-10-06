टिळक पुतळा ते फडके रस्ता वाहतुकीसाठी बंद
टिळक पुतळा ते फडके रस्ता वाहतुकीसाठी बंद
मंगळवारपासून अंमलबजावणी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ६ : लोकमान्य टिळक चौक (टिळक पुतळा) ते बापूसाहेब फडके रस्त्यावरील टिळक रस्ता मंगळवार (ता. ७) पासून सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याच्या कामासाठी बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्याचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) आवाहन केले आहे.
डोंबिवली पूर्वेतील अनेक रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे एमएमआरडीएकडून सुरू असून, लोकमान्य टिळक चौक, स्टेट बँक, सुयोग हॉल, स्वरवेश सभागृह, ब्राह्मण सभा आणि बापूसाहेब फडके रस्त्यादरम्यान रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या डांबरीकरण झालेल्या रस्त्यांवर खड्ड्यांमुळे वाहतुकीला मोठा त्रास होत आहे. विशेषतः स्वरवेश सभागृहाजवळील खड्ड्यांमुळे रिक्षाचालक आणि दुचाकीस्वारांनाही फार त्रास होत आहे. या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहने संथगतीने चालत असल्याने सकाळी व संध्याकाळी मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होत होती. त्यामुळे या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीट करण्यात येणार आहे. कालांतराने कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी तो अपूर्ण आहे. माती व खडीने भरलेल्या खड्ड्यांमुळे दोन दिवसांत रस्त्यावरील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
अनेक नागरिकांनी एमएमआरडीएच्या ठेकेदारांना भेटून या रस्त्याचे लवकरात लवकर सिमेंट काँक्रीटीकरण होण्याची मागणी केली होती. स्थानिक आमदार व भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनीही एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून या रस्त्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे सांगितले होते. त्यामुळे आता एमएमआरडीएने या टिळक रस्त्याचा काँक्रीटीकरण काम लवकरात लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आवश्यक साहित्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना आधीच आणले गेले आहे.
दिवाळीच्या अगोदर टिळक रस्ता वाहतुकीसाठी बंद राहणार असल्यामुळे परिसरातील इतर रस्त्यांवर वाहनांचा भार वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेतली जात आहे. टिळक रस्ता डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्थानक आणि एमआयडीसी, शिळफाटा भागांना जोडणारा मुख्य मार्ग आहे. डोंबिवली वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीराम पाटील यांनी यावरून पर्यायी रस्त्यांवर वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी पोलिस तैनात करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे कोंडी कमी करता येईल. सर्व वाहनचालकांनी योग्य वेळेत पर्यायी मार्गांचा अवलंब करून प्रवास करावा, असे आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.